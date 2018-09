«Τραγουδώντας το χθες σαν σήμερα» στον Παρνασσό

Η Όλγα Βενέτη με τη μελωδική, αισθαντική φωνή της, ερμηνεύει τραγούδια της ψυχής, που μέχρι σήμερα αγγίζουν την καρδιά μας, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Παρνασσός σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Τραγουδώντας το χθες σαν σήμερα».Ένας πραγματικά εξαιρετικός συνδυασμός τραγουδιών, που αγαπήσαμε και αγαπάμε και που ο χρόνος δεν είχε τη δύναμη να σβήσει από τη μνήμη μας!Η Όλγα Βενέτη θα μας μεταφέρει σε χρόνια μαγικά για να τα ξαναζήσουν οι μεγαλύτεροι, αλλά και με τα οποία να έρθουν σε επαφή οι νεώτεροι.Απρόσμενη έκπληξη σ’ αυτή τη βραδιά, η παρουσία του αγαπημένου μας Δάκη, ο οποίος θα τη συναντήσει πάνω στη σκηνή για να κάνουν μαζί ένα ταξίδι στο χρόνο με τις ρομαντικές «Les parapluies de Cherbourg», το αισθαντικό «Ne me quitte pas» και άλλα εμβληματικά κομμάτια, που όλοι μας έχουμε συνδέσει με τις πιο ιδιαίτερες στιγμές μας.Για άλλη μια φορά η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια θ’ αναμετρηθεί πάνω στη σκηνή με πολύ απαιτητικά ακούσματα. Ιδιαίτερη έκπληξη το μοναδικό «Windmills of your mind», το οποίο έντυσε μουσικά την ταινία «Υπόθεση Τομας Κραουν» . Και δε σταματάμε εδώ... μην ξαφνιαστείτε όταν τη δείτε να γίνεται η παθιασμένη ηρωίδα του «Malade», του «Mon amour» ή του «Amando Mio».Και αν οι προηγούμενες εμφανίσεις της ενθουσίασαν κοινό και κριτικούς, τώρα αναμένεται να μιλήσουν κατευθείαν στην ψυχή σ’ αυτήν τη θεραπευτική μουσική συνάντηση.Καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Χάρης ΑνδρεάδηςΏρα έναρξης: 21:00Πληροφορίες - κρατήσειςΥπηρεσία εισιτηρίων:Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), ΑθήναΤηλ.: 210 7234567www.ticketservices.grκαι στα καταστήματα Public