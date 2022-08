Ο Τσάρλι Γουότς, ο θρυλικός ντράμερ των Rolling Stones ήταν αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους ντράμερ όλων των εποχών. Με το απλό και ρυθμικό του παίξιμο στα ντραμς ήταν η ήρεμη δύναμη του συγκροτήματος, αφήνοντας χώρο στον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντ ν’ αναδείξουν το συνθετικό και σκηνικό τους ταλέντο. Όταν δεν ήταν απασχολημένος με τους Rolling Stones διακονούσε με μικρά και μεγάλα σχήματα την τζαζ, τη μεγάλη του αγάπη.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Τσαρλς Ρόμπερτ Γουότς γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου 1941 και ήταν ο μοναχογιός ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σ’ ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Γουέμπλεϊ, καθώς τα περισσότερα σπίτια της περιοχής είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Λουφτβάφε, κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τα νεανικά του χρόνια άκουγε τζαζ από δίσκους 78 στροφών, έχοντας ως ινδάλματά του τον Τζέλι Ρολ Μόρτον και τον Τσάρλι Πάρκερ. Στα 13 του άρχισε να μαθαίνει μόνος του ντραμς, όταν άκουσε τον σπουδαίο ντράμερ Τσίκο Χάμιλτον και μετέτρεψε ένα μπάντζο που είχε αγοράσει σε τύμπανο. Στα 16 του γράφτηκε στο σχολείο τεχνών του Χάροου, όπου σπούδασε γραφικές τέχνες.

Όταν είπε το “ναι” στους Rolling Stones

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε να παίζει ντραμς σε μπλουζ κλαμπ του Λονδίνου και συνεργάστηκε με την ονομαστή μπάντα του Αλέξις Κόρνερ «Blues Incorporated», από την οποία ξεπήδησαν σημαντικοί μουσικοί, όπως o Τζακ Μπρους, ο Τζίντζερ Μπέικερ και ο Μικ Τζάγκερ.

Στα μέσα του 1962 γνωρίστηκε με τους Μπράιαν Τζόουνς, Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, οι οποίοι του ζήτησαν να γίνει μέλος ενός συγκροτήματος που βρισκόταν στα σκαριά. Ύστερα από επανειλημμένες αρνήσεις, τελικά ενέδωσε και τον Ιανουάριο του 1963 έγινε ο ντράμερ του νεοσύστατου συγκροτήματος των Rolling Stones.

Ο Γουότς βοήθησε τους Rolling Stones να γίνουν, μαζί με τους Beatles, ένα από τα εμβληματικά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του ’60, με κλασικές επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Get Off My Cloud», «Sympathy for the Devil» και δεκάδες άλλα.

Σε αντίθεση με τους Beatles, οι Rolling Stones αποδείχτηκαν ανθεκτικότεροι και συνεχίζουν με πρωτοφανή επιτυχία μέχρι σήμερα, έχοντας κατακτήσει επάξια τον τίτλο της μεγαλύτερης ροκ εντ ρολ μπάντας του πλανήτη.





Η μεγάλη του αγάπη: Η τζαζ



Στα διαλείμματα των υποχρεώσεών του με τους Rolling Stones, ο Τσάρλι Γουότς αφοσιωνόταν στη μεγάλη του αγάπη, την τζαζ, δίνοντας συναυλίες με μικρά και μεγάλα σχήματα και ηχογραφώντας μια σειρά από άλμπουμ, από τα οποία ξεχωρίζουν τα «From One Charlie» (1991), φόρος τιμής στο είδωλό του Τσάρλι Πάρκερ, «Watts at Scott's» (2004) και «Charlie Watts Meets the Danish Radio Big Band» (2017).

Το 1993, όταν τα άλλα μέλη των Rolling Stones του ζήτησαν να διαλέξει εκείνος τον νέο μπασίστα του συγκροτήματος (στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος Μπιλ Γουάιμαν), ο Γουότς επέλεξε τον Ντάριλ Τζόουνς, ο οποίος είχε γίνει γνωστός παίζοντας με τον Μάιλς Ντέιβις.

Προσωπική ζωή

Ο Γουάτς έμεινε σε όλη του τη ζωή πιστός στην επί 58 χρόνια σύζυγό του, Σίρλεϊ Ανν Σέπαρντ, με την οποία απέκτησε μία κόρη: «Μισούσα τα κορίτσια που με κυνηγούσαν στον δρόμο», είχε πει στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC, Desert Island Disc. «Η ζωή μου είναι πολύ μοναστική και πειθαρχημένη».

Ο Τσάρλι Γουότς άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Αυγούστου 2021 σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ύστερα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, σε ηλικία 80 ετών.