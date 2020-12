Τζαζ γιορτές στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Με το πρόγραμμα Jazz Christmas συνεχίζονται οι παραγωγές και online μεταδόσεις του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για τα εφετινά Χριστούγεννα.

Κλασικά χριστουγεννιάτικα τζαζ τραγούδια, όπως «Santa baby», «Santa Claus is coming to town» και «Let it snow», ή τζαζ διασκευές σε κομμάτια όπως «Silent night» και «And I love her», παρουσιάζει το μουσικό σχήμα που αποτελείται από τους Μυρτώ Μποζίκη (φωνή), Γρηγόρη Οικονόμου (ντραμς), Γρηγόρη Σημαδόπουλο (πιάνο) και Αγαμέμνονα Μάρδα (μπάσο).

Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο από τις 29 Δεκεμβρίου στο κανάλι του ΟΜΜΘ στο youtube, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://youtu.be/zbkB7t9e25w.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ