Τζόνι Ντεπ: Εμφανίστηκε με μπαστούνι πριν από τη συναυλία του

Ο Τζόνι Ντεπ έφτασε στη Βοστώνη κρατώντας ένα μπαστούνι πριν από τη συναυλία του, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο. Ο 60χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστός το βράδυ της Παρασκευής πριν από τη συναυλία με το συγκρότημά του, τους Hollywood Vampires.

Το συγκρότημα αναγκάστηκε να αναβάλει τρεις από τις ημερομηνίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ στις 29 Μαΐου, όταν ο ηθοποιός τραυματίστηκε.

Ο Τζόνι Ντεπ ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστός, παρά τη χρήση του μπαστουνιού. Όταν ο σταρ έφθασε στην είσοδο των παρασκηνίων κατευθύνθηκε προς τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί πίσω από ένα κιγκλίδωμα, ελπίζοντας να τον δουν. Ο ηθοποιός έβγαλε selfies, υπέγραψε αυτόγραφα και χάρισε αγκαλιές σε δεκάδες θαυμαστές του.

