«Βιβλικά θαύματα» στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής

Οι Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2019 της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ ολοκληρώνονται με μια μοναδική συναυλία με έργα εμπνευσμένα από βιβλικά θαύματα υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού της ΕΛΣ Νίκου Βασιλείου. Στη συναυλία με τίτλο Βιβλικά θαύματα θα παρουσιαστούν τα έργα Canticle II: Abraham and Isaac, έργο 51 (1952) του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Sarah Was Ninety Years Old (1977/1990) του Άρβο Παιρτ και Γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον Ι (1998) του Μιχάλη Αδάμη.



Το Canticle II (Άσμα ΙΙ) του Άγγλου συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και πιανίστα Μπέντζαμιν Μπρίττεν αποτελεί μέρος μιας σειράς πέντε ασμάτων (canticles) που γράφτηκαν από τον συνθέτη σε διαφορετικά στάδια της δημιουργικής του πορείας, κατά το διάστημα από το 1947 έως το 1974.



Το έργο Sarah Was Ninety Years Old (Η Σάρα ήταν ενενήντα ετών) του Εσθονού Άρβο Παιρτ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες θρησκευτικής μουσικής, είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της Σάρας, γυναίκας του Αβραάμ, η οποία, αν και στείρα όλη της τη ζωή, έλαβε θείο μήνυμα στα ενενήντα της χρόνια ότι θα φέρει στον κόσμο έναν γιο, τον Ισαάκ.



Μουσική διεύθυνση - πιάνο: Νίκος Βασιλείου



Σολίστ

Ελένη Βουδουράκη

Χρήστος Κεχρής

Μαριλένα Στριφτόμπολα

Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Γιάννης Φίλιας



Στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου "Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2019: Οράματα και Θάματα" της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ευριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 003

23 Απριλίου 2019

20:30

Εισιτήρια

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15

Φοιτητικό, παιδικό: €8