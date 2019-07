Χορός από τον Pontus Lidberg και το Danish Dance Theater

Εμπνευσμένη από τον μύθο των Σειρήνων του ομηρικού έπους της Οδύσσειας, η παράσταση χορού με τίτλο Siren, του Σουηδού Pontus Lidberg, χορευτή, χορογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή του Danish Dance Theatre, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Κυριακή 28 Ιουλίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από το Danish Dance Theater σε συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το SIREN δανείζεται τον τίτλο του από τις μυθικές υπάρξεις που παρέσερναν τους θαλασσινούς με το μαγευτικό τραγούδι τους, ωθώντας τους να πέσουν στη θάλασσα. Μόνο ο Οδυσσέας κατάφερε να αντισταθεί στο τραγούδι τους, αφού έκλεισε τα αυτιά των συντρόφων του με κερί και ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι του πλοίου.

Το έργο πραγματεύεται την άσβεστη νοσταλγία του Οδυσσέα, καθώς και το τραγούδι των Σειρήνων ως πηγή δημιουργικής έμπνευσης. Δεν πρόκειται για αφήγηση του συγκεκριμένου μύθου, ή κάποιας άλλης ιστορίας, αλλά για μια χορογραφία που εμπνέεται από τα θέματα του νόστου, της δημιουργικότητας και, απρόσμενα, της μοναξιάς.

Ο σκηνικός σχεδιασμός της παράστασης ενσωματώνει προβολές και animation του Jason Carpenter που βρίσκονται σε διάλογο με τη χορογραφία. Εικόνες νερού υποβάλλουν έναν κόσμο που τον καθορίζει η θάλασσα, όπου οι ναυτικοί κινδυνεύουν να χάσουν τον προσανατολισμό, ή και τη ζωή τους ακόμα, εκεί όπου ζουν οι Σειρήνες. Η χορογραφία του SIREN ξετυλίγεται υπό τους ήχους της Σονάτας για πιάνο αρ. 18 του Franz Schubert, καθώς και σε πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε ο Stefan Levin και συνδυάζει ακουστικά όργανα με αστικούς και συνθετικούς ήχους.

Η παράσταση SIREN είναι μια συμπαραγωγή του Danish Dance Theatre, του Festival Oriente-Occidente και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συντελεστές:



Καλλιτεχνική διεύθυνση/χορογραφία: Pontus Lidberg

Μουσική: Stefan Levin, Franz Schubert

Σχεδιασμός φωτισμού: Raphael Solholm

Δραματουργία: Adrian Guo Silver

Σχεδιασμός κοστουμιών: Karen Young

Animations: Jason Carpenter

Χορευτές



Pontus Lidberg: Καλλιτεχνικός Διευθυντής/Χορογράφος/Χορευτής

Danish Dance Theater: Sarawanee Tanatanit, Nathanael Marie,

Lucas Threefoot, Stefanos Bizas, Joe George, Csongor Szabo

Είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο SNFCC.org. Η ηλεκτρονική προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 16/07 στις 12.00.

