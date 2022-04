Χρήστος Χατζής: Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης «επιστρέφει» στην Ελλάδα με τη δωρεά του αρχείου του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο Χρήστος Χατζής, είναι το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση που πραγματοποιεί την Πέμπτη 28 Απριλίου στις 7 μ.μ. και με ελεύθερη είσοδο (ηλεκτρονική προκράτηση) η Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη" του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Αφορμή στέκεται το γεγονός ότι ο Χατζής, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέγει στο ζενίθ της καριέρας του να δωρίσει το αρχείο του στη Μουσική Βιβλιοθήκη, πραγματοποιώντας μια συμβολική κίνηση επιστροφής στα πάτρια εδάφη.

Παράλληλα, με τη δωρεά αυτή της πλήρους συνθετικής του παραγωγής ο συνθέτης αναγνωρίζει την προσφορά της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην μουσική εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και τον ρόλο της στην διάσωση και ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού. Η Βιβλιοθήκη με τη σειρά της δεσμεύεται για την άμεση διάθεση του αρχείου του Χρήστου Χατζή για έρευνα, όπως έχει μέχρι σήμερα κάνει με τα 47 αρχεία συνθέτων συνθετών, καλλιτεχνών και δασκάλων που αριθμεί η συλλογή της.

Στην εκδήλωση της Μουσικής Βιβλιοθήκης ο Χατζής θα συστήσει στο κοινό τον Καναδοπολωνό συνθέτη Norbert Palej, επίσης καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Οι δυο συνθέτες θα μιλήσουν για τη μουσική τους ενώ θα ακολουθήσει μουσικό μέρος με δύο νέα έργα τους για βιμπράφωνο, τα οποία θα ερμηνεύσει σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα η διακεκριμένη βιμπραφωνίστα Beverley Johnston. Το έργο του Χατζή έχει τον τίτλο "ERIS" ("Έρις") και έχει γραφτεί για βιμπράφωνο και playback audio, ενώ τo έργο του Palej για σόλο βιμπράφωνο λέγεται "Ser con Él".

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό των ογδόντα ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή 29/4) η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πρόκειται να ερμηνεύσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το έργο του Χρήστου Χατζή "Εαρινή Ισημερία", υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη και με σολίστ τον Θεόδωρο Μιλκόβ. H σύνθεση αυτή αποτελεί παραγγελία της Κ.Ο.Α. για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.



Χρήστος Χατζής

Ο Χρήστος Χατζής γεννήθηκε στον Βόλο το 1953 όπου άρχισε μαθήματα μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο. Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Eastman School of Music και στο State University of New York at Buffalo. Το 1982 μετανάστευσε στον Καναδά και ζει στο Τορόντο με την οικογένειά του, όπου κατέχει την θέση πρωτοβάθμιου καθηγητή σύνθεσης στον Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Σήμερα ο Χρήστος Χατζής θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες διεθνώς, ειδικά στον χώρο των κρουστών οργάνων. Ο συνθέτης πρωτοπορεί ένα ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα που αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες ζωτικές και αισθητικές ανάγκες του 21ου αιώνα, παρακάμπτοντας τα αισθητικά και κοινωνικοπολιτικά "χαρακώματα" του προηγούμενου αιώνα, ειδικά την εστίαση πάνω στην αποστασιοποιημένη συνθετική τεχνική και τον κακώς εννοούμενο ελιτισμό. Η θεματολογία της μουσικής του επικεντρώνεται με αυξανόμενη συχνότητα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: των ιθαγενών του Καναδά ("Gaia”, "Going Home Star: Truth and Reconciliation”, "Footprints in New Snow”, "String Quartet No.1 - The Awakening”), των Εβραίων και άλλων θυμάτων του ναζιστικού ολοκαυτώματος ("Menorah”), των καταπιεσμένων ή παραμελημένων μειονοτήτων παγκοσμίως ("In the Fire of Conflict”, "Κωνσταντινούπολη”, "String Quartet No.2—The Gathering” κ.ά.), όλα αυτά περνώντας μέσα από ένα πρίσμα μη δογματικής προσωπικής πνευματικότητας που διέπει το έργο του αλλά και την εκπαιδευτική του φιλοσοφία.



Norbert Palej

Ο Norbert Palej είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Σύνθεσης στη Σχολή Μουσικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο, καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του U(niversity) of T(oronto) New Music Festival. Η μουσική του έχει παιχτεί διεθνώς, με πρόσφατες πρεμιέρες στο Carnegie Hall και στο Dubai Expo 2020. Η νέα του σύνθεση "Return from the Stars" αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και παρουσιάστηκε (από το διάστημα) από τον αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού Thomas Pesquet. Με καταγωγή από την Πολωνία, σπούδασε στο Ωδείο της Νέας Αγγλίας, το Juilliard School και το Πανεπιστήμιο Cornell.