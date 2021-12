Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Half Note Jazz Club!

Έπειτα από πολύχρονη απουσία, οι Music Soup επιστρέφουν στην Ελλάδα, για μία και μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στη μουσική του Burt Bacharach, στο Half Note Jazz Club στις 21/12/2021. Κομμάτια όπως Raindrops keep falling on my head, I say a little prayer, Walk on by, Alfie, Wives and lovers, The look of love και πολλά άλλα έχουν ενορχηστρωθεί γύρω από τον κλασικό ήχο του organ trio, άλλοτε instrumental και άλλοτε με την προσθήκη τραγουδιού.

Νέστωρ Δημόπουλος, κιθάρα

Eυγενία Καρλαύτη, organ - τραγούδι

Bαγγέλης Κοτζάμπασης, ντραμς

“…One of the best organ dates of the year.”

Jazz Views with Cj Shearn

Παρασκευή 24 - Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου

Wax & Boogie Rhythm Combo

Finest rhytm & blues, woogie & swing Christmas



Αυτά τα Χριστούγεννα κι από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 29 Δεκεμβρίου, η σκηνή κι ο χώρος του Half Note πλημμυρίζουν απ’ την ενέργεια & το vibe, το boogie-woogie και το swing των μοναδικών Wax & Boogie Rhythm Combo.

Μία κορυφαία boogie & swing band της Ευρώπης, θα κάνει Χριστούγεννα μαζί μας φέτος στο Half Note! Εσείς θα λείπετε;

Τα τελευταία χρόνια, οι εξαιρετικοί Wax & Boogie, έχουν κερδίσει την αναγνώριση από τα περισσότερα Φεστιβάλ της ηπείρου μας σαν μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και ξεχωριστές μπάντες στη σκηνή του rhythm’ & blues, boogie- woogie and του swing. Όταν παρακολουθείς το σχήμα ζωντανεύουν μπροστά σου τo R&B του 50’, το Texas blues και η σκηνή του Kansas city, το rock & roll και απόηχοι από τους Pete Johnson, Albert Ammons, Otis Spann, Esther Phillips, Big Maybelle, Big Joe Turner, του μεγάλου Johnny Otis και της Wynona Carr κι άλλων μεγάλων ονομάτων των δεκαετιών 40’ & 50’.

Ster Wax – vocals

David Giorcelli – piano

Martin Burguez – guitar

Little Jordi – contrabass

Reginald Vilardell – drums

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου έως Πέμπτη 6 Ιανουαρίου

GUMBO YA YA feat. SUGAHSPANK

Από 30 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου οι Gumbo Ya Ya παρέα με τη Sugahspank έρχονται στο Half Note για να μας χαρίσουν την απόλυτη εμπειρία ενός αυθεντικού χορευτικού ξεφαντώματος. Οι ρυθμοί της Νέας Ορλεάνης στην καρδιά της Αθήνας.

Οι Gumbo Ya Ya & η Sugahspank θα υποδεχτούν το 2022 με χορευτικούς ρυθμούς και θα μας ζεστάνουν για τα καλά.

Ένα αυθεντικό New Orleans ρεπερτόριο, με μεγάλο εύρος. Από τον Louis Armstrong μέχρι σήμερα: jazz, R & B και funk. Αυτό όμως που συνδέει τα πάντα μεταξύ τους είναι το soulful συναίσθημα, ο ρυθμός του δρόμου και ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο γιορτάζει η Νέα Ορλεάνη.

Παίζουν οι:

Sugahspank φωνή, John Higgins φωνή, πλήκτρα, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα, Sam Marlieri σαξόφωνο, Δημήτρης Σταρίδας τρομπόνι, Χρήστος Κεχρής μπάσο, Δημήτρης Αζοράκος τύμπανα

...για περισσότερες πληροφορίες www.halfnote.gr

Αγορά εισιτηρίων: ARTINFO.GR & HALFNOTE.GR & VIVA.GR

Πληροφορίες: 2109213310 & www.halfnote.gr