Ζωντανές ερμηνείες τραγουδιών από επανεκδόσεις άλμπουμ προσφέρουν οι Black Sabbath

Ζωντανές ερμηνείες του «Heaven and Hell» και του «The Mob Rules» έδωσαν στη δημοσιότητα οι Black Sabbath, οι οποίες περιέχονται στις επανεκδόσεις των δύο φερώνυμων άλμπουμ (τα μοναδικά, με frontman των Ronnie James Dio τη δεκαετία του 1980).

Η ερμηνεία του «Heaven and Hell» είναι κάτι σπάνιο, καθώς στο παρελθόν είχε κυκλοφορήσει μόνο στην Ευρώπη ως B-side του σιγκλ «Die Young». Από την άλλη, η ερμηνεία του «The Mob Rules» προέρχεται από μια ακυκλοφόρητη συναυλία που η μπάντα έδωσε στις 22 Απριλίου του 1982, στο Memorial Coliseum του Πόρτλαντ.

Δείτε το βίντεο:

Οι deluxe εκδόσεις των «Heaven and Hell» και «The Mob Rules» θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στις 5 Μαρτίου και θα συνοδεύονται και οι δύο από μπόνους δίσκο με σπάνιες ερμηνείες ή ακυκλοφόρητο υλικό. Η επανέκδοση του «Heaven and Hell» θα περιλαμβάνει σπάνιες ερμηνείες που για πρώτη φορά κυκλοφορούν στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκδοχών των «Children of the Sea» και «Die Young» που ηχογραφήθηκαν σε συναυλία του 1980 στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ αλλά και ζωντανές ερμηνείες όπως τα «E5150» και «Neon Knights» που εμφανίστηκαν στο σετ «Black Sabbath: Live at Hammersmith Odeon» (κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα, το 2007). Ο μπόνους δίσκος στην επανέκδοση του «The Mob Rules» περιλαμβάνει καινούγιο μιξάζ του κομματιού που δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ, καθώς και την υπόλοιπη συναυλία στο Πόρτλαντ που θα ακούσουμε για πρώτη φορά.

Δείτε το βίντεο:

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, οι δύο επανεκδόσεις θα κυκλοφορήσουν και ψηφιακά και σε CD ενώ οι κυκλοφορίες τους σε βινύλιο, λόγω περιορισμένου χώρου, θα περιλαμβάνουν επιλογή μόνον από τις σπάνιες ερμηνείες των μπόνους δίσκων.