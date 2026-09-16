Το ιστορικό Baraonda, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και κοσμοπολίτικους χώρους της αθηναϊκής νύχτας,περνά σε μια νέα εποχή και συναντά το νέο δημιουργικό όραμα του Γιώργου Βάλαρη, εγκαινιάζοντας ένα φιλόδοξο νέο κεφάλαιο στη glamour entertainment σκηνή.

Ο Όμιλος Σταθοκωστόπουλου, με τη μακρόχρονη παρουσία και πρωταγωνιστική του πορεία στον χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας, εμπιστεύεται τον καταξιωμένο δημιουργό και σκηνοθέτη πίσω από επιτυχημένα entertainment concepts, όπως το «Ρarfait» – που άλλαξε τα δεδομένα στη νυχτερινή Αθήνα- για τη δημιουργία ενός νέου project.

Το “Bijoux” Cabaret Dinner Club φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του σύγχρονου cabaret. Ένα ολοκληρωμένο entertainment concept, που συνδυάζει τη διεθνή υψηλή αισθητική, θεαματικά acts, τραγούδι, εντυπωσιακές χορογραφίες και special act performers, με την υψηλή γαστρονομία και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να υπηρετεί μία κοινή ιδέα: όπου η σκηνή, η μουσική, ο χορός, η performance, συνυπάρχουν σε μια ενιαία εμπειρία ώστε η έξοδος να μετατρέπεται σε εμπειρία.

«Ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο όπου η κομψότητα, η ένταση και η διεθνής καλλιτεχνική δημιουργία συναντώνται σε απόλυτη αρμονία, αναφέρει ο Γιώργος Βάλαρης.

Η Αθήνα έχει πολιτισμό, ψυχή και μια μοναδική ενέργεια. Με το Bijoux θέλουμε να πάμε τη νυχτερινή διασκέδαση ένα βήμα παρακάτω και να τη μετατρέψουμε σε μια ολοκληρωμένη μορφή τέχνης και ψυχαγωγίας. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια νέα εξέλιξη του cabaret στην Ευρώπη. Και θέλουμε κάθε βραδιά να έχει το στοιχείο της έκπληξης. Γι’ αυτό και κάθε μήνα ένας secret guest star θα έρχεται να προσθέτει κάτι διαφορετικό στην εμπειρία. Στο Bijoux τίποτα δεν πρέπει να είναι απόλυτα προβλέψιμο.»

Ένα λαμπερό cast με επίκεντρο το θέαμα

Στο επίκεντρο του Bijoux βρίσκονται δύο γυναικείες παρουσίες που συνδυάζουν διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου entertainment.

Η Κατερίνα Στικούδη, με τη δυναμική σκηνική της παρουσία, τη μουσική της πορεία και την ξεχωριστή σχέση της με το performance, και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, με έντονη fashion αισθητική και ισχυρό stage presence, αποτελούν τις δύο πρωταγωνίστριες ενός show που επενδύει στη δύναμη της εικόνας, της μουσικής και της σκηνικής παρουσίας.

Μαζί τους, η δημοφιλής pop star Mikay, ο Φώτης Λάμαρης και ο καταξιωμένος πρωταγωνιστής μεγάλων μουσικών θεαμάτων Αποστόλης Ψυχράμης, συμπληρώνουν το βασικό καλλιτεχνικό σχήμα, πλαισιωμένοι από μια ομάδα χορευτών και performers που δίνουν στο show τον ρυθμό, την ένταση και τη θεαματικότητα που απαιτεί ένα σύγχρονο cabaret.

Το Baraonda γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του

Για το Baraonda, το Bijoux σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από την έναρξη ενός νέου show. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής.

Ένας χώρος με ισχυρή ιστορία και ταυτότητα στην αθηναϊκή νύχτα εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο, ολοκληρωμένο προορισμό διεθνούς ψυχαγωγίας, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το premium dining και το live entertainment.

Το dinner experience, η γαστρονομία, η μουσική, το cabaret και η performance συνδέονται σε ένα ενιαίο σκηνικό, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός παραδοσιακού night show.

Baraonda Enters a New Era

Bijoux Cabaret Dinner Club

Συντελεστές

Δημιουργός-σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

Φωτισμοί: Πέτρος Πρίντεζης

Βοηθός σκηνοθέτης: Κωνσταντίνος Φρίγγας

Χορευτές: Κωνσταντίνος Χατζίδης, Evans Garcia, Jay Garderis,Grisha Deligiannidis, Γιώργος Σέρτας,Βιργινία Μορόμαλλου, Μέλανη Μιλένοβα, Leticia Lage , Ελευθερία Πατέλη , Φρόσω Ρόμπολα.

Special acts :Leticia Lage,Liliia Krylova.

Baraonda Music Hall

RSV 2106444308

ΤΣΟΧΑ 43, Athens, Greece 11521

baraonda.gr

Grand Opening 9.10.2025