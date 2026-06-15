Ύστερα από πέντε εβδομάδες, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός της.

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά άρρωστη και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείου στην Πορτογαλία», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο εκπρόσωπος της Τάιλερ.

Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν αισιόδοξοι πως η 75χρονη τραγουδίστρια – η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με την μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart» – θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ως εκ τούτου, πρέπει δυστυχώς να ανακοινώσουμε ότι θα ακυρώσουμε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της αυτό το καλοκαίρι ή, όπου είναι δυνατόν, θα τις αναβάλουμε για το επόμενο έτος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Στα τέλη Απριλίου, η Μπόνι Τάιλερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο, σε νοσοκομείο του Φάρο στην Πορτογαλία. Μια εβδομάδα αργότερα, η κατάστασή της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Η Μπόνι Τάιλερ είχε προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδεία που θα ξεκινούσε στις 22 Μαΐου. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ρουμανία, Ελβετία και Δανία. Τελευταίος σταθμός της περιοδείας της είναι στις 17 Δεκεμβρίου το Κάρντιφ της Ουαλίας.

Ο εκπρόσωπος της Τάιλερ δήλωσε πάντως ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για τον χειμώνα εμφανίσεις της τραγουδίστριας.