Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 στο Σεράφειο Δ. Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχή χρονιά το Athens Art Festival, το μοναδικό φεστιβάλ – θεσμός – που αγκαλιάζει όλες τις τέχνες!

Δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το 2021 στην Τεχνόπολη Δ. Αθηναίων και το 2022 στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, ένα φεστιβάλ που φιλοξένησε συνολικά τη δουλειά άνω των 280 καλλιτεχνών και καλωσόρισε συνολικά πάνω από 8.000 επισκέπτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εκδήλωσή μας τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δ. Αθηναίων, του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς & Νήσων της International Action Art και της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

Ελάτε να μας βρείτε, σε μια διήμερη γιορτή τέχνης όπου θα μπορείτε να περιπλανηθείτε στην έκθεση ζωγραφικής – φωτογραφίας καθώς και περίπτερα καλλιτεχνών. Στα περίπτερα των εκθετών θα γνωρίσουμε κάθε είδους τέχνη, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα καλό ξεκίνημα και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους επισκέπτες, Stages με υπέροχο μουσικό και θεατρικό πρόγραμμα με εκπλήξεις και activations να περιμένουν όλους τους παρευρισκομένους.

Σεμινάρια από έμπειρους καλλιτέχνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και οι δύο μέρες ξεχωριστές με εκπλήξεις, με πολλή μουσική και φυσικά φαγητό και ποτό!

Στο Athens Art Festival δημιουργούμε μία φυσική πλατφόρμα άμεσης επαφής και διάδρασης με θέματα μέσα από τις παρακάτω ενότητες:

• Εικαστικά, Φωτογραφία, Ζωγραφική

• Μουσική, Θέατρο, Χορός

• Βιβλίο, Ποίηση

• Video Art

• Μοντελισμός, Συλλογές, Χειροτεχνία, Κεραμική

• Επιτραπέζια, Στρατηγική, Παιχνίδια

Παρουσιάζει η Yvaine Dazzling( Εύα Αρβανίτη)

LINE UP ( Main stage):

MUSICAL SIA KOSKINA presents

“A Chorus Line”

by the PMTP Full Course Students

Dj DINO MFU

Dj GOSHA

Dj CHRISTOS FOURKIS

Dj FOTINOS

CILIA KATRALI

JUNO

ARCHANGEL

Dj SOLDO

Dj BRESTA

Dj MANIA+EIVA

Dj SOPHIA LIAROU

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΟΥΚΟΣ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΡΕΝΑ the band

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIVA & PUBLIC : 5€

ΤΑΜΕΙΟ (στο φεστιβάλ) 7€

https://www.more.com/happenings/festival/athens-art-festival-2023/

Μείνετε συντονισμένοι εδώ → https://www.instagram.com/athensartfestival/

→ https://www.facebook.com/athensartfestival

Καλλιτεχνική επιμέλεια: ART HUB