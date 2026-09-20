Το παγκόσμιο κοινό στρέφεται μαζικά στη μουσική παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον καλλιτέχνη να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 35η θέση παγκοσμίως σε ψηφιακή απήχηση μέσα από τις δημοφιλέστερες μουσικές εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Η συγκεκριμένη θέση προκύπτει από το Global Digital Artist Ranking του ιστότοπου Kworb. Πρόκειται για μια ημερήσια λίστα που καταγράφει τη διεθνή επιρροή των καλλιτεχνών, αντλώντας δεδομένα από κορυφαίες πλατφόρμες όπως το Spotify, το Apple Music, το iTunes, το YouTube, το Shazam και το Deezer.

Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι, με αφορμή την είδηση του θανάτου του που έκανε τον γύρο του κόσμου, οι ακροατές δεν έμειναν σε μια απλή αναζήτηση του ονόματός του. Αντιθέτως, ακούνε τα τραγούδια του στο σύνολό τους και αλληλεπιδρούν με αυτά, γεγονός που συντηρεί τη συνεχή αναζήτηση του έργου του. Μόνο μέσα από αυτή την οργανική απήχηση δικαιολογείται η εκτόξευσή του πάνω από μεγαθήρια της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας που συγκεντρώνουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες streams, όπως η Μπίλι Άιλις, ο Χάρι Στάιλς, ο Κάνιε Γουέστ, ο Εντ Σίραν, καθώς και οι Oasis, οι οποίοι βιώνουν μια νέα περίοδο δόξας μετά την επανασύνδεση των αδελφών Γκάλαχερ.

Για να γίνει απολύτως κατανοητό το μέγεθος αυτής της απήχησης, αρκεί μια σύγκριση με την πορεία της Ντόλι Πάρτον. Λίγες ημέρες μετά τον δικό της θάνατο, η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια έφτασε στην 31η θέση της αντίστοιχης λίστας. Ωστόσο, επρόκειτο για μια καλλιτέχνιδα με ήδη εδραιωμένο παγκόσμιο εκτόπισμα και τον τεράστιο πυρήνα των ακροατών των ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, το κοινό του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρούνταν μέχρι πρότινος ότι περιορίζεται αυστηρά στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, καθιστώντας το σημερινό του ρεκόρ ένα πραγματικά διεθνές επίτευγμα.