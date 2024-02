Με χειροπέδες και συνοδεία της αστυνομίας έφυγε από τον χώρο των βραβείων Grammy ο ράπερ Killer Mike αφού προηγουμένως είχε λάβει τρία από τα μεγαλύτερα βραβεία της μουσικής βιομηχανίας για τη ραπ μουσική!

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι η σύλληψη του Mike προήλθε μετά από μια διαμάχη μέσα στην αρένα γύρω στις 4:00 μ.μ, ενώ κατηγορείται για πλημμέλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ρέντερ, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 20:37 και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Ο Killer Mike κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ραπ ερμηνεία για το τραγούδι “Scientists & Engineers”, το οποίο πήρε επίσης το βραβείο για το καλύτερο ραπ τραγούδι.

BREAKING: Rapper Killer Mike gets arrested at the Grammy’s in Los Angeles after winning three awards.

Just before getting taken out of the Crypto arena in handcuffs, Killer Mike won Best Rap Album, Best Rap Performance and Best Rap Song.

Killer Mike was heard saying: “Are you… pic.twitter.com/IoIy1wciIw

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 5, 2024