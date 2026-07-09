Η Ελευθερία Αγαπάκη κάνει το επόμενο δισκογραφικό της βήμα, παρουσιάζοντας το νέο single «Καλοκαίρια» σε συνεργασία με τον ZACHA και τη Figure Music.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο τραγούδι με urban και λαϊκές επιρροές, που αποτυπώνει την ανεμελιά, τον έρωτα και τη ζωντάνια του καλοκαιριού, μέσα από έναν φρέσκο και άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο.

Με το «Καλοκαίρια», η Ελευθερία Αγαπάκη και ο ZACHA παρουσιάζουν μια συνεργασία που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσει το κοινό από το πρώτο άκουσμα.

Η Ελευθερία Αγαπάκη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της μουσικής από το 2019 και συνεργάζεται αποκλειστικά με την Promo Paganias.

Μετράει εκατοντάδες εμφανίσεις ενώ το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ελληνικό και ξένο τραγούδι.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στο The Voice, ενώ έχει διατελέσει και κριτής στο ελληνικό πρωτάθλημα του Karaoke World Championships (KWC). Εκτός από την καλλιτεχνική της πορεία, προσφέρει και ως εθελόντρια πυροσβέστης.