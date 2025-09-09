Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την συναυλία του διάσημου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ, καθώς οι θέσεις που έχει εκφράσει δεν συνάδον με την «ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα».

Ο Ντένις Ματσούεφ είναι γνωστός για τις φιλικές σχέσεις του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει υποστηρίξει τις ενέργειές του σχετικά με την Ουκρανία. Για αυτές τις θέσεις του έχει αποκλειστεί από συναυλίες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η συναυλία του στην Αθήνα είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου και μάλιστα η προπώληση είχε ξεκινήσει με πληροφορίες να αναφέρουν πως τα εισιτήρια είχαν σχεδόν εξαντληθεί.

Ωστόσο αιφνιδιαστικά η Κρατική Ορχήστρα ανακοίνωσε την ακύρωσή της, πυροδοτώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για τους λόγους της απόφασης.

Ενδεικτικά είναι τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Κρατικής Ορχήστρας για την ακύρωση της συναυλίας με πολλούς να κάνουν λόγο για «ντροπή» και «άνωθεν παρεμβάσεις», ενώ άλλοι – που υποστηρίζουν την απόφαση – διερωτώνται ποιοι ήταν αυτοί που αρχικά ενέκριναν τη συναυλία.

Υπάρχουν επίσης και αρκετοί που τονίζουν τη διαφορετική αντιμετώπιση σε Ρώσους και Ισραηλινους καλλιτέχνες, παρά τη σφαγή στη Γάζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας:

«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς. Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».