Πάνω από 54 εκατομμύρια προβολές, σε μόλις 16 ώρες, έχει συγκεντρώσει το βίντεο κλιπ του «SaWaDiKa», του νέου single της Lisa.

Το μέλος των Blackpink, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και ατομικά, ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του επερχόμενου EP της, με τίτλο «Press Play».

Το πρώτο δείγμα από τη νέα δουλειά της Ταϊλανδής ράπερ αναμένεται να σημειώσει πολλά ρεκόρ μέσα στις επόμενες μέρες, δεδομένων των πρώτων πολύ θετικών σχολίων που έχει αποσπάσει.

Το EP «Press Play» θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου και θα αποτελέσει το… βασικό αξιοθέατο στις εμφανίσεις της Lisa στο Las Vegas τον Νοέμβριο, στο σόου «Viva La Lisa».

Με την εμφάνισή της στο Colosseum του Caesars Palace θα γίνει η πρώτη καλλιτέχνιδα της K-pop σκηνής που θα εμφανιστεί σε solo performance στην εν λόγω σκηνή.

Παράλληλα, στις 12 Οκτωβρίου, θα κάνει ντεμπούτο το ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή της, με τίτλο «Always Lalisa». Η ταινία θα προβληθεί αρχικά στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 51ου Toronto International Film Festival.

Η λέξη «Sawadika» στα ταϊλανδέζικα αποτελεί χαιρετισμό. Στο βίντεο κλιπ η 29χρονη σούπερ-σταρ αντλεί έμπνευση από την πατρίδα της, συνδυάζοντας ήχους και εικόνες, με τα γνωστά ραπ ακούσματά της.

Το βίτνεο κλιπ του «SaWaDiKa»: