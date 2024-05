Σείστηκε το Ρίο ντε Τζανέιρο από τη συναυλία της Madonna (Μαντόνα) στην Κοπακαμπάνα, όπου περίπου 1,6 εκατομμύρια θεατές βρέθηκαν για να απολαύσουν τη βασίλισσα της pop.

Η σπουδαία τραγουδίστρια πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία της στο πλαίσιο της περιοδείας της «Celebration» στη Βραζιλία, όπου ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα: Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Into The Groove και Like A Virgin.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

. @Madonna makes history in Rio tonight marking the largest ever standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending as she closes The Celebration Tour! pic.twitter.com/czryOx2q6i

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, τα ξενοδοχεία και τα Airbnb ήταν γεμάτα, ενώ σημειώθηκε ότι χρειάστηκε να προσγειωθούν 170 αεροπλάνα περισσότερα από ό,τι συνήθως στο Ρίο, για τη συναυλία. Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή και είπε: «Εδώ είμαστε στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου», δείχνοντας το άγαλμα του Χριστού.

Πολλοί από τους θαυμαστές είχαν φτάσει στο σημείο ώρες, ακόμη και μέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν τη συναυλία, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση κοντά στο stage.

Τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο από την εμφάνιση της «βασίλισσας», αλλά και το πώς φαίνεται από ψηλά το πλήθος του κόσμου που τραγουδάει και χορεύει.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος θεατών που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε εμφάνιση μεμονωμένου καλλιτέχνη (που δεν συμμετείχε σε κάποιο φεστιβάλ, event ή συναυλία μαζί με άλλα πρόσωπα).

Never again will I argue about the relevancy or impact Madonna has to this day, 40 years into her career. Any stan of any pop artist who is walking this earth needs to sit down and shut the fuck up. You are over👑 #MadonnaInRio #TheCelebrationTour pic.twitter.com/PN9Zznfjmu

— davide (@daxgio) May 5, 2024