Η σούπερσταρ της ποπ μουσικής Μαντόνα κυκλοφόρησε το 15ο στούντιο άλμπουμ της την Παρασκευή, με τίτλο “Confessions II”, ένα σίκουελ του δίσκου της του 2005 “Confessions on a Dancefloor”, προς τέρψιν των μουσικόφιλων, με τους κριτικούς να το χαρακτηρίζουν τον καλύτερο δίσκο της των τελευταίων 20 ετών.

Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε ξανά με τον Στιούαρτ Πράις, τον συμπαραγωγό και εκ των στιχουργών του προηγούμενου άλμπουμ της, στο πλαίσιο αυτού του δίσκου dance-pop με 16 κομμάτια.

Στο “Confessions II” πήραν επίσης μέρος η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Stromae αλλά και η κόρη της Μαντόνα Λούρδη Λεόν.

Το άλμπουμ συνοδεύεται από μια μουσική ταινία μικρού μήκους, το “Confessions II – The ⁠Film”, την οποία σκηνοθέτησε η ομάδα TORSO.

Το “Confessions II” αποτελεί το πρώτο άλμπουμ ηχογραφημένο σε στούντιο της Μαντόνα μετά το “Madame X” το 2019 και συμπίπτει με την επιστροφή της στη Warner Records.

Έντυπα όπως το Rolling Stone, το Variety και ο Guardian το χαρακτήρισαν το καλύτερο άλμπουμ της εδώ και 20 χρόνια.

Η Μαντόνα, ηλικίας σήμερα 67 ετών, έγινε ευρέως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με επιτυχίες όπως το “Holiday” και το “Like a Virgin”.

Γνωστή για την προκλητική εικόνα της και τη διάθεσή της να ξεπερνά τα όρια, το έργο της Μαντόνα έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες.