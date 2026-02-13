Άρθρο: Αναΐς Βάθη

Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη έρχεται να δώσει νέα πνοή στα πολιτιστικά δρώμενα του Βελγίου. Ο Νίκος Τσουβαλάς, με έδρα το Βέλγιο και βαθιά αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Χρήστο Κακατάτσιο, έναν δυναμικό δεξιοτέχνη του ακορντεόν που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τους ρυθμούς και τα ακούσματα της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας, μεταφέροντας το κοινό σε ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι γεμάτο πάθος, μνήμες και παραδοσιακή ενέργεια.

Με εμφανίσεις σε ποικίλες μουσικές σκηνές του Βελγίου, η συνεργασία τους έχει ήδη ξεσηκώσει το κοινό, το οποίο ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στους ζωηρούς ρυθμούς, τα παραδοσιακά ηχοχρώματα και τη μοναδική σκηνική τους παρουσία. Η φωνή του Νίκου Τσουβαλά, σε απόλυτη αρμονία με το εκφραστικό ακορντεόν του Χρήστου Κακατάσιου, δημιουργεί μια ιδιαίτερη πινελιά που γεφυρώνει την ελληνική παράδοση με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Βελγίου.

Η σύμπραξή τους αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η ελληνική μουσική κληρονομιά μπορεί να ταξιδεύει, να εξελίσσεται και να συγκινεί πέρα από σύνορα.

Απολαύστε τους στο παρακάτω βίντεο και ζήστε τη μοναδική αυτή μουσική εμπειρία: