Μετά τη Μαντόνα (Madonna) το 2024 και τη Λέιντι Γκάγκα (Lady Gaga) τον περασμένο χρόνο, είναι η σειρά της Σακίρα (Shakira) να ανέβει στη σκηνή που θα στηθεί στη θρυλική παραλία Copacabana τη 2η μέρα του Μαΐου, για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/2) η βραζιλιάνικη πόλη.

«”Οι γοφοί δεν λένε ψέματα” και η δημοτική αρχή το επιβεβαιώνει: η Shakira στην Κοπακαμπάνα τη 2η μέρα του Μαΐου», ήταν το μήνυμα που ανάρτησαν οι Αρχές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ». Μια αναφορά στο διάσημο τραγούδι της Κολομβιανής τραγουδίστριας «Hips don’t lie».

Αυτή η ανακοίνωση βάζει τέλος σε εβδομάδες φημολογίας και αναμονής για το αν η Σακίρα θα εμφανιστεί στην περίφημη παραλία της Βραζιλίας, σε αυτό το ετήσιο ραντεβού που δίνεται τον μήνα Μάιο με στόχο, μεταξύ άλλων, την προσέλκυση τουριστών κατά τη διάρκεια της «χαμηλής σεζόν».

Η πρώτη έκδοση αυτής της δωρεάν εκδήλωσης με τίτλο «Todo mundo no Rio» (Όλος ο κόσμος στο Ρίο) πραγματοποιήθηκε το 2024, με τη Μαντόνα, πριν από τη Lady Gaga την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία Riotur, 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν στη συναυλία της Λέιντι Γκάγκα έναντι 1,6 εκατομμυρίων για τη συναυλία της Μαντόνα.

Για την έκδοση 2026, ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, είχε κινήσει την περιέργεια των μουσικόφιλων δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου εκείνος εμφανιζόταν δίπλα στη Σακίρα, αλλά επίσης στη Μπρίτνεϊ Σπιρς, στην Μπιγιονσέ, στον Τζάστιν Μπίμπερ και στη Ριάνα.

Θα είναι τελικά η Σακίρα. Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, ηλικίας 49 ετών, έχει ήδη δώσει πολλές συναυλίες στη Βραζιλία, μεταξύ άλλων τον περασμένο χρόνο, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πλέον), όπως ακριβώς ο τίτλος του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024.