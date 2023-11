Η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι η ταινία της «Eras Tour» θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμα streaming στα γενέθλιά της, στις 13 Δεκεμβρίου και ότι, όπως ελπίζουν οι θαυμαστές, θα περιλαμβάνει τραγούδια από την περιοδεία που δεν υπάρχουν στην εκδοχή του φιλμ που προβάλλεται στους κινηματογράφους.

«Λοιπόν, βασικά, πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και σκέφτηκα ότι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γιορτάσουμε τη χρονιά που περάσαμε μαζί θα ήταν να κάνω τη συναυλιακή ταινία “The Eras Tour” διαθέσιμη για να την παρακολουθήσετε στο σπίτι!» έγραψε στους λογαριασμούς της, στα social media, η σταρ της ποπ.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να σας πω ότι η extended εκδοχή της ταινίας, που συμπεριλαμβάνει τα «Wildest Dreams», «The Archer» και «Long Live», θα είναι διαθέσιμη για streaming στις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες που θα ανακοινωθούν σύντομα ξεκινώντας από… μαντέψτε, 13 Δεκεμβρίου».

Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film… pic.twitter.com/JTpl0tz1uG

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 27, 2023

