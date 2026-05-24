Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο, 23 Μαΐου, το επίσημο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Dai Dai» της διάσημης ποπ σταρ Σακίρα, το οποίο αποτελεί τον… επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η κυκλοφορία αυτή, που έρχεται λίγες εβδομάδες πριν τη σέντρα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας για τη φετινή κορυφαία διοργάνωση της FIFA.

Το βίντεο κλιπ παρουσιάζει την Κολομβιανή τραγουδίστρια να ερμηνεύει το κομμάτι και να χορεύει με τη συνοδεία πολυάριθμων χορευτών μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το τραγούδι, που είχε κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 14 Μαΐου, αποτελεί συνεργασία της Σακίρα με τον Burna Boy.

Μια «ενδεκάδα» από σούπερ σταρ

Στο βίντεο, πέρα των προαναφερόμενων καλλιτεχνών, πρωταγωνιστούν ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ πλαισιώνονται από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Στο κλιπ πραγματοποιούν σύντομα περάσματα οι Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν, Λουίς Ντίας, Τακεφούσα Κούμπο, Τζαμάλ Μουσιάλα, Άλφονσο Ντέιβις, Κρίστιαν Πούλισικ και Σαντιάγκο Χιμένεθ.

Δύο δεκαετίες απόλυτης σύνδεσης με το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η νέα αυτή συμμετοχή της Σακίρα δεν είναι μια τυχαία συνεργασία, αλλά η συνέχεια μιας μακράς παράδοσης που μετρά πλέον 20 χρόνια. Η Λατίνα σταρ έχει εξελιχθεί στην πιο αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική φιγούρα των Μουντιάλ.

Το 2006, στη Γερμανία, έκανε το ντεμπούτο της στο Mundial στην τελετή λήξης, ερμηνεύοντας τα «Hips Don’t Lie» και «Bamboo». Το 2010, στη Νότια Αφρική, τραγούδησε στην έναρξη και στη λήξη το θρυλικό «Waka Waka (This Time for Africa)». Το 2014, στη Βραζιλία, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της διοργάνωσης.

Ιστορικό Halftime Show στον μεγάλο τελικό

Η Σακίρα ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία στις 19 Ιουλίου 2026, καθώς θα ηγηθεί του πρώτου halftime show που θα πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το μουσικό υπερθέαμα θα φιλοξενηθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του μεγάλου τελικού. Η Κολομβιανή σταρ θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Madonna και το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, τους BTS.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική της FIFA να αναβαθμίσει το ψυχαγωγικό κομμάτι της διοργάνωσης και να προσελκύσει ένα ακόμη μεγαλύτερο, παγκόσμιο κοινό, υιοθετώντας την άκρως επιτυχημένη συνταγή που εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες το αμερικανικό Super Bowl. Η επιλογή αυτών των τριών κορυφαίων ονομάτων προμηνύει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Το «καρέ» των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία συμπληρώνουν και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως η Anitta, αλλά και η Lisa (μέλος των Blackpink).