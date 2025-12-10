Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, που έχει δοθεί για την επιβεβαίωση των συμμετοχών στον 70ό επετειακό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η Ισλανδία έγινε εν τέλει η πέμπτη χώρα που αποχωρεί από τη διοργάνωση, καθώς η Εθνική Ραδιοτηλεόραση της Ισλανδίας (RÚV) αποφάσισε να μην στείλει εκπρόσωπο στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026.

Η Ισλανδία προστίθεται έτσι στη λίστα των χωρών που έχουν ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή τους λόγω της παρουσίας του Ισραήλ, στην οποία περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

Σύμφωνα με δήλωση που ακολούθησε τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της RÚV την Τετάρτη (10/12), «η συμμετοχή της ισραηλινής εθνικής ραδιοτηλεόρασης (KAN) στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στο ευρύ κοινό».

Ο διχασμός όσο πάει και ριζώνει πιο βαθιά στα θεμέλια του διαγωνισμού, αρχικά λόγω του πολέμου στη Γάζα και κατά δεύτερον, λόγω των αμφιβολιών που έχουν εκφραστεί ανά διαστήματα σχετικά με την ακεραιότητα των διαδικασιών ψηφοφορίας και εκστρατείας.

Η απόφαση της Ισλανδίας

Η RÚV, αναφερόμενη στις πρόσφατες ανακοινώσεις της EBU, δήλωσε πως «πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις θα ήταν πλήρως ικανοποιητικές».

Η ισλανδική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις από το εσωτερικό της χώρας: «Η RÚV εξέφρασε επανειλημμένα ανησυχίες ότι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς της Ισλανδίας, όπως ενώσεις καλλιτεχνών και το ευρύ κοινό, αντιτάχθηκαν στη συμμετοχή στον διαγωνισμό». Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε ζητήσει από την EBU να αποκλείσει την ισραηλινή KAN, επικαλούμενη σχετικά προηγούμενα παραδείγματα.

Η RÚV κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή της Ισλανδίας στη Eurovision 2026 δεν θα αποτελούσε «ούτε πηγή χαράς, ούτε ειρήνης» λόγω της δημόσιας κατακραυγής και της αντίδρασης στη σύνοδο κορυφής της EBU. «Ως εκ τούτου, η RÚV κατέληξε στο συμπέρασμα να ενημερώσει σήμερα την EBU ότι η RÚV δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision τον επόμενο χρόνο».