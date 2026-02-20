Οι U2 κυκλοφόρησαν εσπευσμένα ένα EP έξι μουσικών κομματιών, με τραγούδια βαθιά ριζωμένα στις πολιτικές αναταραχές των ημερών μας και τίτλο «Days of Ash» («Ημέρες από Στάχτη»).

Γνωστοί για τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματά τους, οι Ιρλανδοί ροκ σούπερσταρ τραγουδούν για τις συγκρούσεις στην Αμερική, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ιράν, το Σουδάν και την Ουκρανία. Ο τόνος αλλάζει από πανκ, σε κάτι που θυμίζει μπαλάντα, ακόμα και νανούρισμα.

Πρόκειται για την πρώτη τους εκτεταμένη συλλογή νέων τραγουδιών εδώ και εννέα χρόνια, καθώς και για την πιο καταγγελτική και ανοιχτά πολιτική κυκλοφορία τους μέχρι τώρα.

Στο τραγούδι «Yours Eternally», συμμετέχει και ο Ed Sheeran. Πρόκειται για έναν «ύμνο», βασισμένο στην επιστολή ενός στρατιώτη από το μέτωπο της Ουκρανίας.

Το «American Obituary», όμως, είναι αυτό που θα απασχολήσει το Αμερικανικό κοινό περισσότερο, καθώς είναι εμπνευσμένο από τη δολοφονία της Renée Nicole Good, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενός πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Μινεάπολη τον περασμένο μήνα.

«Η Αμερική θα ξεσηκωθεί ενάντια στους ανθρώπους του ψεύδους», τραγουδάει ο Bono. «Η δύναμη του λαού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή όσων βρίσκονται στην εξουσία».

«Τα τραγούδια είναι όλα μια αντίδραση μας στις ανησυχίες της σημερινής εποχής», εξηγεί ο τραγουδιστής. «Κάποια είναι αυθόρμητα, άλλα πιο μελετημένα». Αποδεχόμενος ότι «είναι πιθανό να προσβάλλουν ή να ενοχλήσουν ορισμένους», προσθέτει: «Αυτή είναι η δουλειά μας!».

Πέντε από τα τραγούδια του «Days of Ash» ήταν μεταξύ των 25 και πλέον που είχαν δημιουργηθεί για ένα άλμπουμ που εξακολουθεί να προγραμματίζεται για κυκλοφορία αργότερα φέτος. Ωστόσο, τα γεγονότα στη Μινεσότα φαίνεται να ώθησαν τους U2 να αναλάβουν δράση και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, πάντα μέσω της μουσικής.