Mία από τις ωραιότερες στιγμές των βραβείων Grammy ήταν όταν η Τρέισι Τσάπμαν (Tracy Chapman) πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της. Τραγούδησε το θρυλικό «Fast Car» το οποίο έγραψε και ερμήνευσε το 1988, μαζί με τον Λουκ Κομπς (Luke Combs), ο οποίος γνώρισε μεγάλη επιτυχία πέρυσι κυκλοφορώντας μία νέα διασκευή του.

Πριν την ερμηνεία τους στη σκηνή, ο Κομπς μοιράστηκε σε βίντεο την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι από την υπέροχη φωνή της Τσάπμαν. Εξήγησε ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι «πριν ακόμα μάθει τι σημαίνει αγαπημένο τραγούδι». «Από τότε που άρχισα να παίζω κιθάρα ήξερα αυτό το τραγούδι» τόνισε.

Tracy Chapman — who hasn’t performed live in years — just sang “Fast Car” on stage with Luke Combs at the Grammy’s.

The backstory behind this collaboration is incredible.

Combs’ first favourite song ever was “Fast Car”. He covered it in early 2023 as a country version and the… pic.twitter.com/8qXg80sRLK

— Trung Phan (@TrungTPhan) February 5, 2024