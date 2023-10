Τα ευρωπαϊκά βραβεία μουσικής, γνωστά ως MTV Awards, ακυρώνονται μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής, υπό τον φόβο τρομοκρατικής επίθεσης λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η 30ή ετήσια μουσική εκδήλωση, είναι μία από τις μεγαλύτερες τελετές απονομής βραβείων της μουσικής βιομηχανίας και επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, στο Paris Nord Villepinte, στις 5 Νοεμβρίου. Αλλά μια πηγή δήλωσε στη Daily Mail: «Με βαριά καρδιά ματαιώνεται (σσ. η εκδήλωση) λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση».

BREAKING: The MTV Europe Music Awards ceremony has been cancelled due to security concerns “given the volatility of world events”, organisers have announcedhttps://t.co/ivkzarOZGo

— Sky News (@SkyNews) October 19, 2023

