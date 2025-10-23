Η οργάνωση MusiCares, που παρέχει οικονομική και ιατρική βοήθεια σε επαγγελματίες της μουσικής, θα τιμήσει την Μαράια Κάρεϊ ως Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2026 όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Η πεντάκις βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα θα τιμηθεί για την υποστήριξη που παρέχει σε μια σειρά από ευάλωτες κοινότητες όπως σε όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19. Επίσης έχει ιδρύσει το «Camp Mariah», σε συνεργασία με το Fresh Air Fund για την υποστήριξη νέων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα προωθώντας πρωτοβουλίες για την υγεία, την εκπαίδευση και τη κοινωνική πρόνοια.

«Η επιρροή της Μαράια Κάρεϊ εκτείνεται πολύ πέρα από την αξιοσημείωτη καλλιτεχνία της» ανέφερε σε δήλωσή της η Τερίσα Γουόλτερς, εκτελεστική διευθύντρια της MusiCares.

«Το έργο της αποτελεί παράδειγμα των αξιών που βρίσκονται στην καρδιά της οργάνωσης: τη δημιουργία συστημάτων φροντίδας που ανυψώνουν τους ανθρώπους και διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες της μουσικής και οι κοινότητες μπορούν να ευημερήσουν. Η βράβευσή της ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» γιορτάζει τόσο την απίστευτη μουσική της κληρονομιά όσο και την αφοσίωσή της στο να κάνει μία ουσιαστική διαφορά στη ζωή των άλλων» συμπλήρωσε.

Η σταρ θα τιμηθεί κατά τη διάρκεια της 35ης ετήσιας εκδήλωσης «Πρόσωπο της Χρονιάς» στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος ‘Αντζελες στις 30 Ιανουαρίου, δύο νύχτες πριν από την 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Είναι τιμή μας να αναγνωρίζουμε την Μαράια Κάρεϊ ως το φετινό «Πρόσωπο της Χρονιάς» της MusiCares, μία αληθινή δημιουργική δύναμη και ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά», δήλωσε ο Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης και της MusiCares. «Η καλλιτεχνία και η φωνή της έχουν βοηθήσει να διαμορφωθεί ο ήχος της εποχής μας. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την αξιοσημείωτη καριέρα της σε αυτή την πολύ ξεχωριστή βραδιά», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η κορυφαία τραγουδίστρια τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το «Here for It All», το πρώτο της άλμπουμ μετά από επτά χρόνια, όπως αναφέρει το AP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.