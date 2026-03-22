Τετάρτη βράδυ 18 Μαρτίου. Η Αθήνα ζει μία κρύα νύχτα, χωρίς ταξί. Κι όμως, στο «Σταυρό του Νότου» εκατοντάδες νέοι άνθρωποι αρνούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ακόμα και όταν το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα. Με κίνδυνο να χάσουν τα τελευταία δρομολόγια από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φωνάζουν συγχρονισμένα όλοι μαζί «Θα μείνω».

"Tha meino" out on Spotify 25/04. Το «Θα μείνω» κυκλοφορεί στις 25/04 και είναι το πρώτο single του νέου δίσκου με τίτλο «Κίτρινο φως». Το διάστημα που μας πέρασε δουλέψαμε παρά πολύ σκληρά και νομίζω ότι πρόκειται για την καλύτερη μουσική που έχω κάνει μέχρι στιγμής. "Σκέφτομαι αρκετή ώρα τι να γράψω. Ανακατεύομαι με σκέψεις, με χρώμα καφέ, και ένα αν που έχει κολλήσει και δεν ξεκολλάει από πάνω μου. Είναι όλο μπροστά θα μου πεις, και εγώ θα κάνω πως το βλέπω. Πίσω μου δεν είναι τίποτα, για αυτό είμαι σίγουρος από καιρό. Δεν θυμάμαι και αν προσπαθήσω να το κάνω αποτυγχάνω. Το μόνο που ξέρω καλά είναι αυτό που εμφανίζεται μπροστά μου και χάνεται χωρίς να προλάβω να το αγγίξω. Μεγαλώνουμε και υπάρχουμε, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Κάποτε θα σταματήσει και αυτό. Εσύ το είδες το κίτρινο φως εκείνο το βράδυ, ή το φαντάστηκες?"

Είναι ο τίτλος από το τραγούδι που τους ξεσηκώνει. Όσο αδαής κι αν δηλώσεις, κάπου θα ‘χεις πετύχει εκείνο το «κι αν με νομίζεις λιγάκι χαζό, άκουσέ το ξανά απ’ την αρχή». Άλλωστε, παίζει συνέχεια στο ραδιόφωνο.

Ο Χρήστος Βέργος είναι μόλις 26 ετών και… βάζει την υπογραφή του σε όλη την προσπάθεια: γράφει τους στίχους, ενορχηστρώνει την σύνθεση, παίζει κιθάρα και ερμηνεύει το τραγούδι του.

Η «Ζούγκλα» τον συνάντησε στο τελευταίο του live για την χειμερινή σεζόν. Μας μίλησε για την δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και τα σχέδιά του για το μέλλον. Κυρίως όμως μας απάντησε στο ερώτημα αν… θα μείνει. Δείτε την συνέντευξη: