Ο καλλιτέχνης, ακτιβιστής Manu Chao μαζί με τον Lucky Salvadori – Guitar/Bass Drum Pedal/Voice και τον Miguel Rumbao Serrano – Percussions/Voice έρχονται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στην πόλη των Ιωαννίνων στο ΕΗΜ ανοιχτό Θέατρο και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στον ανοιχτό χώρο της Μονής Λαζαριστών Θεσσαλονίκης.

Σε σημείωμα της παραγωγής αναφέρεται σχετικά με τον καλλιτέχνη:



Εμπνευσμένος, φύσει δημιουργικός και αφοσιωμένος με πάθος στη μουσική ο Μanu Chao ξεκίνησε σα μέλος της εναλλακτικής σκηνής του Παρισιού κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, μέχρι που ίδρυσε τους Mano Negra, τη μεγαλύτερη μπάντα στην ιστορία του Γαλικιανού rock, φέρνοντας την ισπανόφωνη μουσική στην πρώτη γραμμή. Ο Manu Chao λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ως καλλιτέχνης βρέθηκε στο επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας, γνωρίζοντας πρωτοφανή επιτυχία, χωρίς να διαφθαρεί ούτε στιγμή. Αντίθετα συνέχισε να μάχεται μέσα από τα τραγούδια, τις ιδέες και την εν γένει στάση του ενάντια στην αδικία και στις κοινωνικές ανισότητες.

Έντονα πολιτικοποιημένος ο Μanu Chao τραγουδά στα γαλλικά, τα ισπανικά, τα αραβικά, τα γαλικιανά, τα αγγλικά, γιατί όχι και στα Ελληνικά, αρθρώνει ένα μουσικό λόγο που φιλτράρει τις κοινωνικές του ευαισθησίες με καμβά ένα πολυπολιτισμικό και πολύ-γλωσσικό ηχητικό σύμπαν. Από την reggae στο punk και από τη rock σε ethnic φόρμες η μουσική του Manu Chao είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών με τη χαρακτηριστική φωνή του να συμπαρασύρει κάθε θεατή.

To 1998 με το Clandestino, τάραξε τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και έκτοτε κυκλοφορεί σειρά εξαιρετικών δίσκων με όποιο μουσικό project και αν καταπιάστηκε, όπως μαρτυρά η τεράστια επιτυχία που γνώρισαν τα Me Gustas Tu, Welcome to Tihuana, King of Bongo, Je ne t’aime plus, Clandestino, Politik Kills και τόσα άλλα.

Συντελεστές



Manu Chao – Voice/Guitar

Lucky Salvadori – Guitar/Bass Drum Pedal/Voice

Miguel Rumbao Serrano – Percussions/Voice

Πληροφορίες



Εισιτήρια προπωλούνται 20€ στο Viva.gr

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Για περισσότερες πληροφορίες 2310428088