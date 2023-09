Ο αξεπέραστος Μάριος Φραγκούλης κλείνει φέτος 35 χρόνια καριέρας στην εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή και το γιορτάζει στο Ηρώδειο.

Μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη, σε αυτήν τη μία και μοναδική συναυλία – γιορτή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου θα βρεθούν κορυφαία ονόματα με σκοπό να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

Μαρινέλλα, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιώργος Περρής, Deborah Myers, Dulce Pontes, Τάκης Ζαχαράτος, Marvin Rose.

Με το μεγάλο ταλέντο του, το μουσικό εύρος και το υψηλό καλλιτεχνικό του ανάστημα ο καταξιωμένος ερμηνευτής έχει συμπράξει στην πολύχρονη πορεία του με μερικές από τις πιο σημαντικές ορχήστρες, σε διάσημους συναυλιακούς χώρους και θέατρα του κόσμου όπως η Σκάλα του Μιλάνου, το Royal Albert Hall, το Jazz at Lincoln Center, το Boston Pops, στο Θέατρο Τέχνης, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και πολλά ακόμη.

Ο Έλληνας τενόρος που εκπροσωπεί επάξια τη χώρα μας στο εξωτερικό, έχει κάνει σπουδαίες συνεργασίες, και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και κατέκτησε επάξια την κορυφή, όπως και τις καρδιές των αμέτρητων θαυμαστών του ανά τον κόσμο. Έχει βρεθεί επί σκηνής με τους Sarah Brightman, Montserrat Caballe, Placido Domingo, Jose Carreras, Angela Gheorghiu, Barbara Cook, MarilynHorne, Justin Hayward, Lucio Dalla, Lara Fabian, Alessandro Safina, Vittorio Grigolo, Vanessa Williams και Klaus Meine, Γιώργο Νταλάρα, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Μαρίνο, Έλλη Πασπαλά Γιώργο Περρή και Μαρινέλλα, ενώ έλαμψε ως πρωταγωνιστής στις παραστάσεις West Side Story, Les Miserables, Phantom of the Opera, The King and I, Happy End, Όρνιθες, Grease, Βάκχες, Αχιληίς , Προμηθέας Δεσμώτης και Norma.

Στη συναυλία του στο Ηρώδειο θα τον συνοδεύει 30μελής ορχήστρα την οποία θα διευθύνει ο Στάθης Σούλης.

Προπώληση στην ticketservices.gr.

2€ ανά εισιτήριο θα διατεθούν για τους σκοπούς του Όλοι μαζί μπορούμε.

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

Τηλ.: 21 0324 1807