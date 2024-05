Οι Postmodern Jukebox είναι μια μουσική κολεκτίβα που εδώ και τουλάχιστον 13 χρόνια δίνει πνοή σε σύγχρονες επιτυχίες μετατρέποντας τον ήχο τους σε ρετρό αναμνήσεις.

Αφορμή της μοναδικής εμπειρίας που θα έχει την ευκαιρία να βιώσει το ελληνικό κοινό στην Τεχνόπολη αποτελεί η διάσημη συναυλία «Pop music in a Time Machine» με την οποία οι Postmodern Jukebox ανακοίνωσαν μια νέα παγκόσμια περιοδεία προκειμένου να γιορτάσουν το 2024 με το διπλό ορόσημο τόσο της 10ης επετείου της περιοδείας τους όσο και της 1.000ης συναυλίας τους.

Στις 3 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη θα γίνει το όχημα για ένα εκθαμβωτικό και εμπνευσμένο ταξίδι στο σύμπαν των PMJ, όπου τα σύγχρονα earworms και οι εμβληματικές επιτυχίες της ποπ επαναλαμβάνονται σε κλασικά είδη όπως jazz, Swing, Doo-wop και Motown της δεκαετίας του 1920 και ζωντανεύουν από ένα καστ μερικών εκ των κορυφαίων τραγουδιστών, χορευτών και μουσικών του κόσμου, εκεί που το «The Great Gatsby» συναντά το «Sinatra at the Sands» και όλα μαζί το…«Back to the future».

Eισιτήρια: προπώληση 36€