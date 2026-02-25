Το ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan, Oliver «Power» Grant, πέθανε σε ηλικία 52 ετών.

Ο δημοφιλής ιστότοπος μουσικής και πολιτισμού Okay Player ανακοίνωσε το θάνατο του Power με μια συγκινητική δήλωση.

Η δήλωση ανέφερε: «Με λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Oliver «Power» Grant, οραματιστή επιχειρηματία και συνιδρυτή του θρυλικού Wu-Tang Clan.

Ως κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ χοπ, ο Power συνέβαλε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου κληροδοτήματος που βασίζεται στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό.

Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας, συνέβαλε στη διαμόρφωση όχι μόνο μιας ομάδας, αλλά μιας δυναστείας που άλλαξε για πάντα τη μουσική.

Η επίδρασή του θα ζήσει για πάντα μέσα από τον πολιτισμό που συνέβαλε στην ανάδειξη και τις αμέτρητες ζωές που ενέπνευσε.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους υποστηρικτές του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η μεγαλύτερη και πιο διάσημη συμβολή του Power στην επιτυχία του συγκροτήματος ήταν η δημιουργία της Wu Wear, η οποία δεν ήταν μόνο μία από τις πρώτες μάρκες streetwear που ανήκαν σε καλλιτέχνες του χιπ-χοπ, αλλά έγινε και μια εξαιρετικά κερδοφόρα και με επιρροή επιχείρηση.

Κατανοώντας την αξία της συγχώνευσης της μουσικής με τη μόδα, τα πολυμέσα και την ιδιοκτησία, ο Power έθεσε τα θεμέλια για αμέτρητους άλλους να ακολουθήσουν και βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό της επιχείρησης του χιπ-χοπ.

«Η Wu Wear ήταν ουσιαστικά η είσοδός μας στον κόσμο της μόδας, αλλά πριν μπω στην Wu Wear, δημιουργούσα και προωθούσα τις πρώτες δισκογραφικές εκδόσεις της Wu με τον RZA», είχε δηλώσει στο Passion of the Weiss το 2011. «Όλα όσα μάθαμε ήταν από τη σκληρή ζωή. Τα καταλαβαίνεις καθώς προχωράς και παίρνεις στοιχεία από εκείνους που δραστηριοποιούνται ενεργά».

Και πρόσθεσε: «Πολλά από αυτά ήταν δοκιμές και λάθη. Δεν υπήρχαν πρότυπα».