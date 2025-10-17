Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, πρώτος κιθαρίστας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος Kiss. Ο Φρέιλι, γνωστός για το εντυπωσιακό του μακιγιάζ και την κιθάρα που έβγαζε καπνούς επί σκηνής, άφησε το στίγμα του στην ιστορία της glam rock μουσικής.

Ace Frehley, founding guitarist for KISS, has died at the age of 74. 🙏💔 pic.twitter.com/OmvdouYuYJ — iHeartRadio (@iHeartRadio) October 16, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Έις Φρέιλι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του στο Μόρρισταουν, έπειτα από πρόσφατη πτώση.

Η οικογένειά του δήλωσε «απόλυτα συντετριμμένη και με ραγισμένες καρδιές», προσθέτοντας πως θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από το γέλιο του και θα τιμήσουν τη γενναιοδωρία που έδειχνε στους γύρω του.

Sad news. Founding lead guitarist of Kiss, Ace Frehley, has passed away at the age of 74 due to a brain bleed suffered from a fall. RIP Ace. pic.twitter.com/HVxWcDhp4t — Tim O’Hare, Tarrant County Judge (@TimothyOHare) October 16, 2025

Οι Kiss έγιναν διάσημοι για τις εντυπωσιακές σκηνικές τους παραγωγές, γεμάτες πυροτεχνήματα, καπνούς και εκρήξεις ψεύτικου αίματος, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονταν με μακιγιάζ σε άσπρο-μαύρο, πλατφόρμες και περούκες. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City».

Ο Έις Φρέιλι και τα υπόλοιπα μέλη των Kiss εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2014.

KISS Guitarist Ace Frehley Is Dead At 74 Read More HERE: https://t.co/KrISvMM4MD pic.twitter.com/MUCkoe1nIu — 𝐊𝐈𝐒𝐒𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐬 (@KISSopolis) October 16, 2025

KISS guitarist Ace Frehley has passed away at the age of 74. Rest In Peace legend 🙏🏻 pic.twitter.com/eDvuuOMZwK — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 16, 2025

Πηγή: Associated Press