Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή η οικογένειά του σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Λοτζ, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, ‘έφυγε’ «ξαφνικά και απρόσμενα».

«Ο Τζον έφυγε ήσυχα περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, που παραθέτει μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο ρυθμ εντ μπλουζ προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.