Με ένα ρυθμικό, ανατρεπτικό και άμεσα κολλητικό τραγούδι, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού, επιστρέφει δισκογραφικά η Ειρήνη Ντίσιου.

Αυτό έχει τίτλο «Στον ψυχολόγο» και πρόκειται για μία φρέσκια καλλιτεχνική πρόταση, που συνδυάζει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και σύγχρονο λαϊκό/pop ήχο, ιδανικό για να τραβήξει τα βλέμματα των ραδιοφώνων και του κοινού.

Τη μουσική του νέου της τραγουδιού, το οποίο κυκλοφορεί από τη Sonar Music, υπογράφει ο Νίκος Χωρίτος και τους στίχους του ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Λίγα λόγια για την Ειρήνη Ντίσιου

Η Ειρήνη Ντίσιου μετράει σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους ερμηνευτές, αποδεικνύοντας ότι έχει στη «φαρέτρα» της όλα τα «όπλα» για να πρωταγωνιστήσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Για πολλά χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του αείμνηστου Βασίλη Καρρά, που ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο της, ενώ έχει συνεργαστεί ακόμη με τον Σταμάτη Γονίδη, τον Δημήτρη Κοντολάζο και άλλους πολλούς καλλιτέχνες πρώτης γραμμής.

Έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό από τη συμμετοχή της στο «The Voice», όπου μάγεψε με τη φωνή της, καταφέρνοντας να γίνει μία από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες του Κωστή Μαραβέγια.