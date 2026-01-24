Συνέντευξη: Αναΐς Βάθη

Το PasaTempo Rebetiko Group, που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2015, επιδιώκει να αναδείξει εκ νέου το ρεμπέτικο — το ελληνικό μπλουζ που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1930 και χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηματικό φορτίο. Σήμερα αποτελείται από την Χρύσα Καραγεωργίου, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον Χρυσόστομο Παπαγιάννη και τον Χρήστο Σαραντίδη και προτείνει μια προσέγγιση πιστή στο ύφος της εποχής, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και ζωντανή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, οι PasaTempo Rebetiko συνεργάστηκαν με αρκετούς μουσικούς που συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της ηχητικής του ταυτότητας. Το κουαρτέτο εξελίσσει πλέον μια αισθητική που συνδυάζει ακρίβεια, ευαισθησία και συλλογική ενέργεια, μέσα από μια ζεστή και καθηλωτική σκηνική παρουσία. Ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση, το PasaTempo Rebetiko καλλιεργεί μια μουσική γλώσσα που συνομιλεί με το κοινό μέσα απο τις μνήμες μιας άλλης εποχής και την ζωντάνια του παρόντος.

Στις 14 Φεβρουαρίου ετοιμάζουν μια μοναδική συναυλία για τα 10 χρόνια ύπαρξής τους στη βελγική μουσική σκηνή.

Μάθε περισσότερα εδώ.

Η Αναΐς Βάθη και το zougla.gr πέρασαν μία Χριστουγεννιάτικη μέρα στις Βρυξέλλες με την κομπανία σταθμό για το ρεμπέτικο στο Βέλγιο.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο εδώ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anaïs Vathi (@anaisvathi)



Η Αναΐς Βάθη σχολίασε την μπάντα ως «ένα μουσικό σύνολο που δεν αναπαριστά το ρεμπέτικο, αλλά το επανενεργοποιεί στον παρόντα χρόνο». Πράγματι, με τη Χρύσα Καραγεωργίου, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον Χρυσόστομο Παπαγιάννη και τον Χρήστο Σαραντίδη, οι PasaTempo αποφεύγουν τον φολκλορικό εξωτισμό και την εύκολη νοσταλγία. Αντίθετα, επιλέγουν μια ερμηνευτική λιτότητα που αναδεικνύει τη δραματουργία των τραγουδιών και τη σωματικότητα του ήχου.

Η προσέγγισή τους παραμένει πιστή στο ύφος της εποχής, όχι όμως με όρους μίμησης, αλλά μέσα από μια σύγχρονη, ζωντανή ανάγνωση. Το ρεμπέτικο, στα χέρια τους, λειτουργεί ως καλλιτεχνικό σχόλιο για τη διαχρονική ανθρώπινη εμπειρία — μια μουσική γλώσσα που εξακολουθεί να μιλά, ακριβώς επειδή δεν εγκλωβίζεται στο παρελθόν.