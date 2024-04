Οι “καλύτεροι Tindersticks που είδαμε ποτέ” θα είναι απλά οι…επόμενοι.

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024

Αθήνα City Theater

by Christmas Theater H προπώληση ξεκίνησε στο δίκτυο more.com

Οι Tindersticks είναι μια μοναδική μπάντα που ξέρει να δημιουργεί μια εσωτερική σύνδεση με το κοινό της. Μία σύνδεση που οφείλεται στην αλήθεια που εκπέμπει η μουσική τους. Αφήνουν πίσω τους ένα ξεκάθαρο στίγμα: αξεπέραστη μουσική και εκπληκτικές συναυλίες.

Μέσα από κάθε νότα, κάθε λέξη και κάθε στροφή, αφηγούνται ιστορίες που αγγίζουν τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Και κάθε φορά που αποχωρούν από τη σκηνή, μας αφήνουν με την αίσθηση ότι αυτή η στιγμή ήταν μοναδική, σπάνια, καταλυτική.

Μια εμπειρία, μια ξεχωριστή εντύπωση που εγγράφεται στη ψυχή μας: «Αυτοί είναι οι καλύτεροι Tindersticks που είδαμε ποτέ».

Η Αθήνα το φθινόπωρο είναι στα καλύτερά της! Ένα ιδανικό σκηνικό για τους αγαπημένους Tindersticks και τη μουσική τους, που έρχονται για μια φθινοπωρινή συναυλία στις 2 Νοεμβρίου στο City Theater στη γνώριμη γι’ αυτούς Αθήνα, με καινούργιο υλικό από τον τελευταίο τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο!

Από την πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα, οι Tindersticks έχουν κατακτήσει μια υψηλή θέση στην καρδιά του ελληνικού μουσικόφιλου κοινού. Και το φθινόπωρο τους ταιριάζει απόλυτα, όπως γνωρίζουν όσοι τους είχαν δει στην τελευταία τους επίσκεψή το 2022, και όπως χαρακτηριστικά μας υπενθυμίζει ο Stuart Staples: “We are so looking forward to returning to Athens. The connection we felt with everyone at the Megaron in Autumn ’22 is still strong and vivid. We will be happy to see you all again in November.“

«Ανυπομονούμε τόσο πολύ να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Η σύνδεση που νιώσαμε με όλους στο Μέγαρο Μουσικής το φθινόπωρο του ’22 είναι ακόμα δυνατή και ζωντανή στη μνήμη μας. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους ξανά τον Νοέμβριο.»

Το ελληνικό κοινό αναγνώρισε το εκλεπτυσμένο γούστο, την πολυχρωμία και τον συναισθηματικό πλούτο των Tindersticks, μίας μπάντας που ξέρει να συνδυάζει τον ροκ ήχο με τα έγχορδα, το πιάνο, τα αρμονικά φωνητικά και πλήθος άλλα στοιχεία από την ορχηστρική jazz, τη soul και τη lounge ποπ της δεκαετίας του 1960. Οι Tindersticks – με ιστορία πάνω από τριάντα χρόνια – χαράσσουν τη δική τους πορεία και αποθεώνουν τη μελωδία με ένα μοναδικά δικό τους τρόπο.

Σαν τους τροβαδούρους του παρελθόντος, οι Tindersticks, ποιητές και μουσικοί μαζί, μιλάνε τη γλώσσα του σύγχρονου κόσμου με τραγούδια για την αγάπη, για τους ανεκπλήρωτους έρωτες, τους περιπλανώμενους ανθρώπους, για πάθη που δεν έσβησαν ποτέ, για το βάθος των ανθρώπινων συναισθημάτων. Περιπλανώμενοι και οι ίδιοι, μας ταξιδεύουν σε διαφορετικούς μουσικούς τόπους και σύμπαντα.

Τελικά, οι Tindersticks δεν είναι απλώς μια μπάντα που παίζει μουσική. Είναι μια εμπειρία, ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και των ονείρων.

Κάθε φορά που τους ακούμε, ένα νέος ισχυρός δεσμός δημιουργείται, τα συναισθήματα που γεννούν δεν ξεθωριάζουν. Μία ανεξίτηλη ανάμνηση, μία συγκίνηση που και την κουβαλάμε μέσα μας για πάντα.

Γι’ αυτό οι Tindersticks είναι πάντα καλλιτεχνικά παρόντες, επίκαιροι, ζωντανοί και σύγχρονοι.

Στις 2 Νοεμβρίου 2024 στο City Theater στην Αθήνα.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε.



Τιμές εισιτηρίων VIP 60 ευρώ

Α ΖΩΝΗ 50 ευρώ

Β ΖΩΝΗ 45 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ 40 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ 35 ευρώ

Ε ΖΩΝΗ 30 ευρώ ΑΜΕΑ 30 ευρώ

Κρατήσεις για ΑΜΕΑ αποκλειστικά στο τηλέφωνο 211 7701 700

Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/ templates/publicStorelocator. jsp

CITY THEATER

by Christmas Theater

Λεωφόρος Βεΐκου 139

Πληροφορίες: 211 7701700

https://ct.gr/