Ο σημαντικότερος συγκοινωνιακός κόμβος της «πρωτεύουσας» της κάντρι μουσικής ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη μίας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του είδους. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Νάσβιλ στο Τενεσί θα αλλάξει ονομασία, αποτίοντας φόρο τιμής στη θρυλική Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η σπουδαιότερη ίσως φωνή της αμερικανικής κάντρι άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μια σύντομη αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο. Σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς της, η αρμόδια αρχή διαχείρισης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νάσβιλ (Metropolitan Nashville Airport Authority – BNA) προχώρησε σε σχετική ψηφοφορία, αποφασίζοντας ομόφωνα την απόδοση τιμών στο πρόσωπό της.

Προς το παρόν, το ακριβές νέο όνομα του αεροδρομίου βρίσκεται υπό διαβούλευση, ώστε να αντικατοπτρίζει επάξια το μέγεθος της καλλιτέχνιδας. Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται:

«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον».