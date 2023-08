Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου επιστρέφει και μπαίνει δυναμικά στον 21ο χρόνο διοργάνωσης του, με κύριο γνώμονα την ανάδειξη της τέχνης της θρησκευτικής μουσικής. Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, χορωδίες και μουσικά σύνολα, φωνές και μουσικά όργανα θα δημιουργήσουν μια γέφυρα πολιτισμού, αποδίδοντας την πολλαπλότητα της μουσικής μέσα από το πρίσμα της πίστης και της θρησκευτικότητας.

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Φως, ήχων και λέξεων» το φεστιβάλ μετατρέπει το νησί της Πάτμου σε ένα φάρο πολιτισμού, με την ομορφιά της θρησκευτικής μουσικής να πλάθει τις λέξεις και τους ήχους σε τοπία που ταξιδεύουν την ψυχή και το μυαλό των ακροατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του 21ου Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου μοιράζονται, για ακόμη μια χρονιά, από κοινού οι καταξιωμένοι μουσικοί Τάνια Σικελιανού και ο Σωτήρης Δεσπότης. Τους πλαισιώνουν η Χορωδία Ψαλτικής «Κλείδα», η γυναικεία Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Μιχαλοπούλου, καθώς και οι καταξιωμένοι μουσικοί Νίκος Χαριζάνος, Κώστας Μαντζώρος, Αναστάσιος Στέλλας, Claude και Odile Delangle, η Ευτυχία Βενιώτα, ο Γιώργος Λυγερίδης, ο Στάθης Σκανδαλίδης και η Μαριάννα Σπύρακου. Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει ο μουσικογράφος Θωμάς Ταμβάκος.

Στρατηγικοί εταίροι της διοργάνωσης είναι η Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου και ο Δήμος Πάτμου. Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του ΕΟΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 30.08.2023

Ψαλτικό Ανθολόγιο

Χορωδία Ψαλτικής «ΚΛΕΙΔΑ»

Γαλάνης Δημήτριος (Χοράρχης)

Πέμπτη 31.08.2023

Το Αιώνιο Παρόν

Βυζαντινά στοιχεία με ηλεκτρονική μουσική

Νίκος Χαριζάνος συνθέτης

Κώστας Μαντζώρος, ηλεκτρονική σύνθεση

Τάνια Σικελιανού βιολί

Αναστάσιος Στέλλας φωνή

Παρασκευή 01.09.2023

Α Ceremony Of…. Classics

Γυναικεία Χορωδία «Καλλιτεχνήματα»

Διδασκαλεία/Διεύθυνση Μαρία Μιχαλοπούλου

Συνοδεία Πιάνου Μαριάννα Σπυράκου

Σάββατο 02.09.2023

Από το μουσικό στο πνευματικό -«From the Musical to the Spiritual»

Claude Delangle σαξόφωνο

Odile Delangle πιάνο

Ευτυχία Βενιώτα πιάνο

Γιώργος Λυγερίδης σαξόφωνο

Κυριακή 03.09.2023

4 Εποχές του A. Vivaldi +

Για βιολί και κιθάρα

Τάνια Σικελιανού Βιολί

Στάθης Σκανδαλίδης Κιθάρα