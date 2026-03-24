Το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχεται την άνοιξη με μια αλλιώτικη συναυλία μουσικής δωματίου στην Αίθουσα του Παρθενώνα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών, στο πλαίσιο του κύκλου «Μουσικοί Περίπατοι» που οργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αναδεικνύει τον πλούτο και την ευελιξία του Κουιντέτου Ξύλινων Πνευστών, μέσα από έργα που γεφυρώνουν την ευρωπαϊκή παράδοση με το

αμερικανικό μουσικό ιδίωμα. Η βραδιά ανοίγει με το «Αμερικανικό» Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 12 του Αντονίν Ντβόρζακ, σε μεταγραφή για πνευστά, όπου η απλότητα

και η λυρικότητα συνδυάζονται με επιρροές από τη λαϊκή μουσική της Αμερικής.

Ακολουθούν οι «Πέντε Χοροί» του Ντένες Αγκάι, έργα με έντονο ρυθμό, χιούμορ και αναφορές στην ουγγρική παράδοση. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη «Γαλάζια

Ραψωδία» του Τζορτζ Γκέρσουιν, σε διασκευή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, ένα εμβληματικό έργο που συνδυάζει την κλασική μουσική με τη ζωντάνια και την ενέργεια

της τζαζ. Μια βραδιά με έντονες αντιθέσεις και ζωντανά ηχοχρώματα, που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική δύναμη των πνευστών οργάνων.

Οι καταξιωμένοι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα παρουσιάσουν τα εξής έργα:

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841 – 1904)

Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.12 σε φα μείζονα, έργο 96 «Αμερικανικό» (μεταγραφή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών)

ΝΤΕΝΕΣ ΑΓΚΑΪ (1911-2007)

Πέντε χοροί, για κουιντέτο ξύλινων πνευστών

ΤΖΩΡΤΖ ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ (1898-1937)

Γαλάζια Ραψωδία, σε διασκευή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Βαγγέλης Σταθουλόπουλος | φλάουτο

Χριστίνα Παντελίδου | όμποε

Σπύρος Μουρίκης | κλαρινέτο

Οδυσσέας Μπάσιος | φαγκότο

Γρηγόρης Ασωνίτης | κόρνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην εκδήλωση απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο events.theacropolismuseum.gr και προμήθεια εισιτηρίου 10 ευρώ από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της εκδήλωσης από τις 5:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ., με την επίδειξη του κωδικού κράτησης στα ταμεία με τη σήμανση 6, 7 και 8. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το εισιτήριό σας έγκαιρα, η θέση αποδεσμεύεται και διατίθεται σε επόμενο επισκέπτη. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η επίδειξη του εισιτηρίου σας στο Γραφείο Πληροφοριών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους με Αρχαιολόγο του Μουσείου στις 5:30 μ.μ. και την μουσική εκδήλωση στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα του Παρθενώνα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 ξεκινάει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου (1/4– 31/10: Δευτέρα 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ., Παρασκευή 9:00 π.μ. – 10:00 μ.μ.).

Το εστιατόριο του Μουσείου είναι ανοιχτό τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτό έως τις 12 μεσάνυχτα. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915.