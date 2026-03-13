Σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, έμπνευσης και κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της MSG GROUP COMPANIES υπο την Αιγίδα της UNESCO Πειραιώς κ Νήσων και της International Action Art, μια βραδιά που ανέδειξε πως η πραγματική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική επιτυχία, αλλά ολοκληρώνεται όταν συνοδεύεται από κοινωνικό αποτύπωμα και ανθρώπινες αξίες με προορισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαλόγου και συνεργασίας γύρω από την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Κλέλια Χαρίση, Δημοσιογράφος και Διευθύντρια Λόγου & Τέχνης UNESCO Πειραιώς κ Νήσων, η οποία με λόγο ουσιαστικό, στοχαστικό και βαθιά ανθρώπινο ανέδειξε τη φιλοσοφία της εταιρείας: ότι πίσω από κάθε μεγάλο έργο βρίσκονται άνθρωποι που επιλέγουν να χτίζουν όχι μόνο υποδομές, αλλά και αξίες.

Με έναν λόγο που ισορρόπησε ανάμεσα στη δημοσιογραφική ακρίβεια και τη συγκινησιακή δύναμη της αφήγησης, η παρουσιάστρια, ανέδειξε το ουσιαστικό μήνυμα της βραδιάς: πως πίσω από κάθε έργο, κάθε εγκατάσταση και κάθε επιχειρηματική επιτυχία βρίσκονται άνθρωποι που επενδύουν όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στις αξίες που φωτίζουν το μέλλον.

Κεντρικοί οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο Διονύσης Νικολής , CEO και Co-Founder της MSG ELECTRICAL INSTALLATIONS, καθώς και ο Μάρκου Ματθαίος, CΤΟ και Co-Founder MSG ELECTRICAL INSTALLATIONS ( MSG GROUP) : δύο άνθρωποι που έχουν συνδέσει την πορεία της εταιρείας με έργα υψηλής τεχνογνωσίας και σημαντικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και με μια σταθερή προσήλωση στην κοινωνική ευθύνη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κος Διονύσης Νικολής, καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους, επισημαίνοντας πως η ετήσια αυτή συνάντηση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εταιρική εκδήλωση, αλλά μια ουσιαστική στιγμή συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονται κοινές αξίες, εμπιστοσύνη και πορεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η MSG ELECTRICAL INSTALLATIONS δεν είναι μόνο μια εταιρεία έργων και υποδομών• είναι μια κοινότητα ανθρώπων που χτίζουν καθημερινά σχέσεις, συνεργασίες και όραμα για το μέλλον. Με ιδιαίτερη συγκίνηση στάθηκε στους συνεργάτες, στους προμηθευτές και στους χορηγούς της εταιρείας, τους οποίους χαρακτήρισε βασικούς πυλώνες της πορείας της , τονίζοντας ότι κάθε βήμα προόδου είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, σημειώνοντας ότι σήμερα η MSG ELECTRICAL INSTALLATIONS αριθμεί 270 εργαζομένους — 270 οικογένειες, 270 προσωπικές ιστορίες, 270 λόγους να συνεχίζει η εταιρεία να προχωρά μπροστά με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και αποφασιστικότητα. Όπως τόνισε, οι επιτυχίες και οι νέοι στόχοι της εταιρείας δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο, αλλά σε όλους εκείνους που καθημερινά εργάζονται με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος.

Ο κ. Νικολής υπογράμμισε επίσης τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, επισημαίνοντας πως η επιχειρηματική ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η αποψινή εκδήλωση έχει έναν βαθύτερο σκοπό, καθώς τα καθαρά έσοδά της διατίθενται για την ενίσχυση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας έμπρακτα το πολυσχιδές και διαχρονικό έργο του.

Το να είσαι CEO σε μια τέτοια εταιρεία δεν είναι εύκολο δεν κάνεις την παραγωγική δουλειά αλλά κοιμάσαι με ένα πρόβλημα ξυπνάς με μια λύση.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, θέλησε να συνοψίσει τη φιλοσοφία με την οποία η MSG GROUP συνεχίζει να πορεύεται, θυμίζοντας μια φράση που, όπως είπε, εκφράζει βαθιά την έννοια της ηγεσίας:

«Η ηγεσία δεν είναι να προχωράς μπροστά από 270 ανθρώπους, είναι να περπατάς ανάμεσά τους, ώστε κανείς να μη μένει πίσω».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιχειρηματικής και της δημοσιογραφικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το κύρος και τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους παρευρέθηκαν: ο Δήμαρχος Ανάφης Ιάκωβος Ρούσσος, ο Δρ. Γεώργιος Γεωργίου-Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ),ο Κωνσταντίνος Δαμίγος- Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Νικόλαος Χιονής-Αντιστράτηγος, Επίτιμος Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων και Τ. αντιπρόεδρος Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ο Μπικάκης Βασίλειος- Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ -Λιμενάρχης Ελευσίνας, ο Ευάγγελος Παπαλιός-εκδότης της Direction, ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος- Ιδιοκτήτης της BREAD FACTORY, ο Κλεάνθης Ακτενίζογλου- CEO & President της SOLERGON S.A, ο Charbel Chachine- CEO Suites of The God Santorini, ο Παναγιώτης Σφαέλος-Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων κ.α

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Ιωάννη Μαρωνίτη, Προέδρου της Ομοσπονδίας Ομίλων και Οργανισμών UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής και Προέδρου της International Action Art, ο οποίος με την παρουσία και τις επίσημες βραβεύσεις που ακολούθησαν εκ μέρους του ομίλου , υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον πολιτισμό, την κοινωνική ευθύνη και τον ανθρωπισμό.

Όπως επισημάνθηκε κατά την ομιλία του, η παρουσία της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art υπενθυμίζει πως η πρόοδος χωρίς πολιτισμό και κοινωνική ευαισθησία παραμένει ελλιπής – και πως η επιχειρηματική ανάπτυξη ολοκληρώνεται όταν υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή του εταιρικού τραγουδιού της MSG GROUP (σε στίχους του κου Διονύση Νικολή και μουσική Melody Lab) και συνεχίστηκε με την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, με την ευλογία του Πανοσιολογιωτάτου Πατέρα Χριστοφόρου, σε μια συμβολική στιγμή ενότητας και ευγνωμοσύνης για τη νέα χρονιά.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η λαχειοφόρος αγορά της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα από τη δράση διατέθηκαν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενός οργανισμού που εδώ και χρόνια στέκεται δίπλα σε παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ελπίδας.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Προέδρου του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος απηύθυνε επίσημο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Με λόγο βαθιά ανθρώπινο και ουσιαστικό, ανέδειξε την πραγματική αξία και την αποστολή του οργανισμού, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε δράση του βρίσκονται πραγματικές ιστορίες παιδιών που χρειάζονται στήριξη, προστασία και ελπίδα.

Η παρουσία και η ομιλία του προσέδωσαν έναν ακόμη βαθύτερο συμβολισμό στη βραδιά, μετατρέποντας τη συμμετοχή των παρευρισκομένων σε μια συλλογική πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τιμητικές διακρίσεις απο την MSG GROUP, αναγνωρίζοντας πρόσωπα και διαδρομές που έχουν αφήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο των επίσημων βραβεύσεων, τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στον ιδιοκτήτη της BCI Media Group, Αναστάσιο Χατζηθεοφάνους, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη διαχρονική στήριξη και τη σημαντική μιντιακή συμβολή του στην προβολή της εκδήλωσης και του κοινωνικού της σκοπού.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης στους αφανείς «ήρωες» της μεγάλης αυτής εκδήλωσης, και συγκεκριμένα στον κ. Νικόλαο Χιονή, Αντιστράτηγο -Επίτιμο Διευθυντή Ειδικών Δυνάμεων και Τ. Αντιπρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, για τη διακριτική αλλά ουσιαστική συμβολή και τη στήριξή του στην επιτυχία της βραδιάς.

Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς πλαισιώθηκε από τον Κρητικό Χορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο «Απτεραίοι», με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Κλωθάκη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας αυθεντικής κρητικής ατμόσφαιρας. Με ιδιαίτερο μεράκι και ζωντάνια, ο κ. Κλωθάκης έδινε κάθε φορά το έναυσμα για την έναρξη των χορών, παρασύροντας το κοινό στον παλμό της κρητικής παράδοσης, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς απαγγέλθηκαν και παραδοσιακές μαντινάδες, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους τη δύναμη, την ψυχή και την ποιητική έκφραση του κρητικού πολιτισμού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε γιορτινή ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας πως όταν η επιχειρηματικότητα συναντά τον πολιτισμό, την κοινωνική ευθύνη και την προσφορά, τότε δημιουργείται κάτι πολύ πιο ισχυρό από μια επιτυχημένη εταιρική πορεία: δημιουργείται ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Γιατί τελικά, όπως αναδείχθηκε μέσα από τη βραδιά… «η μεγαλύτερη επένδυση δεν βρίσκεται μόνο στα έργα που κατασκευάζονται, αλλά στα χαμόγελα που γεννιούνται».