Οι Muse ανέβαλαν την επερχόμενη συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη μετά το συνεχιζόμενο μποϊκοτάζ της διοργανώτριας εταιρείας DBL Entertainment.

Το συγκρότημα σε ανάρτηση στο X/Twitter στην αρχή της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι θα έδινε συναυλία στην πόλη στις 11 Ιουνίου και ότι τα εισιτήρια θα κυκλοφορούσαν από σήμερα.

Ωστόσο, η είδηση προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις από πολλούς θαυμαστές και καλλιτέχνες, οι οποίοι ενθάρρυναν το συγκρότημα να ακυρώσει τη συναυλία εν μέσω καταγγελιών για τον διοργανωτή της συναυλίας.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.

