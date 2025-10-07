Ο ερευνητής, συγγραφέας και αρθρογράφος Χρήστος Κασταμονίτης επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα: τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μυστικά & Εξερευνήσεις».

Μέσα από αυτή τη νέα παραγωγή, ο γνωστός ερευνητής μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας, όπου η ιστορία, ο μύθος και η πραγματικότητα μπλέκονται δημιουργικά σε ένα σκηνικό γεμάτο μυστήριο, γνώση και αποκάλυψη.

Η σειρά αποτελεί ένα πολυεπίπεδο οδοιπορικό σε τόπους που κρύβουν πίσω τους απίστευτες ιστορίες, μυστικά της γης και του ουρανού, χαμένες γνώσεις και πολιτισμούς που άφησαν πίσω τους ίχνη ανεξιχνίαστα.

Με την παρουσίαση, επιμέλεια και παραγωγή να φέρουν την προσωπική υπογραφή, το έργο αποπνέει αυθεντικότητα, ερευνητικό πάθος και κινηματογραφική ποιότητα που σπάνια συναντά κανείς στην ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή.

Η σειρά «Μυστικά & Εξερευνήσεις» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ. Είναι ένα προσκλητήριο γνώσης και αναζήτησης, μια εμπειρία που προκαλεί τον θεατή να δει τον κόσμο με άλλα μάτια.

Και όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο δημιουργός, τα «Μυστικά & Εξερευνήσεις» είναι μόνο η αρχή. Ήδη ετοιμάζονται νέα πρότζεκτ και μεγάλες εκπλήξεις, με οπτικοακουστικές παραγωγές που αναμένεται να σαρώσουν και να επαναπροσδιορίσουν το πώς βιώνουμε το μυστήριο, την ιστορία και το άγνωστο.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχουν αναλάβει οι Γιάννης Κάσσης και Κώστας Ματίκας, οι οποίοι καταγράφουν με εντυπωσιακή κινηματογραφική αισθητική τα οδοιπορικά της σειράς στα πιο απρόσιτα και μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας.

Την παραγωγή και καλλιτεχνική επιμέλεια συντονίζουν οι εταιρείες Glory Films και Other Side, ενώ το post production υλοποιείται από τις Grey Wolf και Spiritual Movies, με τον Σταύρο Λογοθέτη να επιμελείται το μοντάζ και την τελική εικόνα των ντοκιμαντέρ.

Μείνετε συντονισμένοι. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε …

Ειδικές προβολές με την παρουσία του Χρήστου Κασταμονίτη:

Κινηματογράφος Μακεδονικόν, Φιλικής Εταιρείας 24, Θεσσαλονίκη

Σάββατο 11 Οκτωβρίου – 18:00

Κυριακή 12 Οκτωβρίου – 18:00