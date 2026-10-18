Μια εικαστική περιήγηση στις πολεμικές στιγμές που σημάδεψαν την Πελοπόννησο από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους, παρουσιάζει η εικαστικός Ράνια Καπελιάρη μέσα από την έκθεση «Μυθολογίες του Πολέμου», η οποία φιλοξενείται στο Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου, από τις (16/10) έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση αντλεί την έμπνευσή της από τη μυθολογία και την ιστορία του Μοριά, αναδεικνύοντας πρόσωπα, γεγονότα και πολεμικές αναμετρήσεις που συνδέθηκαν με την πορεία του τόπου μέσα στους αιώνες. Ανάμεσα στα θέματα που προσεγγίζει εικαστικά βρίσκονται η αναμέτρηση του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας, η μάχη στα Δερβενάκια, η πολιορκία της Τριπολιτσάς, η παρουσία των Σταυροφόρων στον Μυστρά, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος μέσα από τις αναφορές του Θουκυδίδη, καθώς και ο Παλαμήδης και ο Τρωικός Πόλεμος.

Τα έργα της έκθεσης περιλαμβάνουν δισδιάστατες δημιουργίες σε καμβά και χαρτί, με έγχρωμες και ασπρόμαυρες απεικονίσεις πολεμικών επεισοδίων, πορτρέτα πρωταγωνιστών και συνθέσεις εμπνευσμένες από τις μετόπες του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Ναΐτες Ιππότες, με αφετηρία και το Χρονικό του Μορέως, διευρύνοντας το ιστορικό και εικαστικό πεδίο της έκθεσης.

Βασικός στόχος της εικαστικής αυτής προσέγγισης είναι να αναδείξει σημαντικές μορφές της ιστορίας που συνδέθηκαν με την Πελοπόννησο, τη δραματική προσπάθεια των κατοίκων της για την κατάκτηση της ελευθερίας, αλλά και την πολιτιστική σημασία του τόπου στο πέρασμα των αιώνων. Τα ιστορικά γεγονότα και οι μυθολογικές αφηγήσεις μετατρέπονται σε πηγή έμπνευσης για έργα με σύγχρονη εικαστική ματιά, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, τα έργα συνοδεύονται από σύντομες ιστορικές σημειώσεις, βασισμένες σε έγκυρες ιστορικές πηγές, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε μαθητές και εκπαιδευτικές ομάδες, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας ουσιαστικότερης γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της Πελοποννήσου.

Η έκθεση «Μυθολογίες του Πολέμου» αποτελεί ιδέα και δημιουργία της εικαστικού Ράνιας Καπελιάρη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ