H βραβευμένη με Βραβείο «Κάρολος Κουν» παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα συνεχίζεται κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Olvio μέχρι την 1η Απριλίου.

Δημοσιευμένο τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάζεται για 3η σεζόν στο Θέατρο Olvio.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θανάσης Τριαρίδης, ένας από τους πολυπαιγμένους ελληνόγλωσσους θεατρικούς συγγραφείς του καιρού μας, εδώ και τρία χρόνια έχει αφιερώσει την πένα του (με περισσότερα από έξι έργα) στον αγώνα ενάντια στην κρατική πολιτική εξόντωσης των μεταναστών που ολοένα κλιμακώνεται.