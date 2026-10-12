Η Nafsica κάνει δυναμική δισκογραφική επιστροφή με το νέο της single «Κινδυνεύω», ένα ξεχωριστό pop τραγούδι που φέρνει στο προσκήνιο τις φωνητικές της ικανότητες και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ερμηνευτικά κάθε κομμάτι.

Με μοντέρνο ηχητικό προσανατολισμό και ανανεωμένη μουσική αισθητική, το νέο single σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή, καθώς παράλληλα εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τη Sonar Music.

Την παραγωγή του «Κινδυνεύω» υπογράφει ο John Shanks, δίνοντας στο τραγούδι έναν σύγχρονο ρυθμό, έντονα beats και μια μελωδία που ξεχωρίζει και μένει στη μνήμη του ακροατή.

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Στον πυρήνα του τραγουδιού βρίσκεται ένα έντονο ερωτικό συναίσθημα. Η Nafsica περιγράφει τη στιγμή που έρχεται αντιμέτωπη με τον έρωτα και αντιλαμβάνεται πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να αφεθεί χωρίς επιφυλάξεις στα συναισθήματά της και να ερωτευτεί ολοκληρωτικά.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν, την περίοδο που η Nafsica ξεκινούσε τη μουσική συνεργασία της με τον John Shanks. Κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργικής συνύπαρξης προέκυψε ένας σημαντικός αριθμός τραγουδιών, τα οποία παρέμειναν ανέκδοτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να βρουν τον δρόμο τους προς το κοινό.

Τη μουσική του «Κινδυνεύω» συνυπογράφουν η Nafsica και ο John Shanks, ενώ τους στίχους υπογράφουν η Nafsica μαζί με τον διεθνή παραγωγό και συνθέτη Δημήτρη Κουμπή.

Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική συνάντηση που ενώνει τη διεθνή pop αισθητική με τον ελληνικό στίχο, αποτυπώνοντας μια ερωτική ιστορία μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη τριών καλλιτεχνών με ξεχωριστή συμβολή στη διαμόρφωση του τραγουδιού.

Ποια είναι η Nafsica

Η Ναυσικά Γαβριλάκη, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και έχει σπουδάσει μουσική και υποκριτική.

Η πρώτη της επαφή με τη δισκογραφία έγινε σε ηλικία μόλις 10 ετών, το 2002, με το τραγούδι «Κάνω Όνειρα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ κυκλοφόρησε και δίσκος της σε όλη την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, έζησε για αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε υποκριτική και συμμετείχε σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Το 2025 ήταν μία από τους 12 υποψηφίους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι «Unhurt Me», σε μουσική και στίχους της ίδιας και του Δημήτρη Κουμπή.