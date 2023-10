Οι πωλήσεις χαρτών έχουν γίνει δημοφιλές θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ένας έμπορος αντικών βρήκε ένα πραγματικά ιστορικό αντικείμενο ανάμεσα στα υπάρχοντα διάσημου ζευγαριού.

Σε εικονική περιήγηση του Christie’s για τη δημοπρασία που διοργάνωσε το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του κληρονόμου του μεγιστάνα του πετρελαίου Γκόρντον Γκέτι και της συζύγου του Αν, ο Άλεξ Κλάουζεν από τη Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc παρατήρησε έναν παλιό ναυτικό χάρτη, γνωστό ως πορτολάνο.

Ο οίκος Christie’s είχε χρονολογήσει τον χάρτη μεταξύ 1500 και 1525 με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων.

