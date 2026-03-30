Η Νάντια Αγγελέτου συνεχίζει τα προσεγμένα βήματά της στον χώρο της δισκογραφίας, κάνοντας δυναμικό come back με ένα αγαπημένο τραγούδι του παρελθόντος.

Πιο συγκεκριμένα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια έδωσε νέα πνοή στο τραγούδι «Καρντάσης», το οποίο είναι σε μουσική και στίχους του εμβληματικού δημιουργού, Γιώργου Μουκίδη και το ερμήνευσε για πρώτη φορά το 2001 ο Νότης Σφακιανάκης.

Ένα cover του συγκεκριμένου τραγουδιού από τη φωνή της Νάντιας Αγγελέτου στο TikTok ξεπέρασε τις 500.000 προβολές και έγινε γρήγορα viral.

Η έντονη ανταπόκριση του κοινού οδήγησε την ερμηνεύτρια στο επόμενο βήμα: να ζητήσει την επίσημη άδεια από τον Γιώργο Μουκίδη, παίρνοντας εν τέλει το πράσινο φως από τον δημιουργό για την επανεκτέλεσή του.

Το τραγούδι «Καρντάσης» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό video clip, το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Danny Ntarlas με τη συμμετοχή του μοντέλου, Στέφανου Μιλάτου.

Κυκλοφορεί από την Viral Music Group.