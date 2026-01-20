Μία μοναδική μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Δημήτρη Λάγιο θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», υπό τον τίτλο «Ναοί στο σχήμα τ’ ουρανού».

Οι δυο Έλληνες συνθέτες, υπήρξαν φίλοι, έζησαν στην ίδια αθηναϊκή γειτονιά στη «σκιά της Ακρόπολης», είχαν κοινά μουσικά και αισθητικά γούστα. Παρακαταθήκη τους, η αγάπη στους ποιητές και γι’ αυτό τους μελοποίησαν με έμπνευση και σεβασμό, δίνοντας φωνή στους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιάννη Ρίτσου, του Νίκου Γκάτσου και πολλών άλλων.

Μια αναδρομή στα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Λάγιου, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με τους Βασίλη Λέκκα, Βασίλη Γισδάκη, Υακίνθη Λάγιου, Άγγελο Θεοδωράκη και τέσσερις μουσικούς της Ανεξάρτητης Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα λαϊκά και λυρικά τραγούδια των δύο συνθετών.

Οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Λάγιου αποτελούν το καθρέφτισμα των πολιτικοποιημένων αντιλήψεών τους και της αφοσίωσής τους στην τέχνη ως τρόπο αγωνιστικής έκφρασης. Είναι, θα έλεγε κανείς, το αποτύπωμα μιας γενιάς που ονειρεύτηκε έναν καλύτερο κόσμο, που πάλεψε για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Μέσα από τα λαϊκά και λυρικά τραγούδια τους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην ελληνική μουσική παράδοση και να ζήσει την καλλιτεχνική δυναμική που συνδύασε την πολιτική και την ποίηση με τη μουσική.

Πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 21.00

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 7234567 & 210 6109513

Τιμές εισιτηρίων: €20-10

Παρνασσός

Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, κέντρο